Apple irá comunicar as novidades do Appel Watch Series 6 no próximo dia 8 de setembro?

O famoso leaker Jon Prosser, usou de novo a sua conta do Twitter para adiantar que a Apple está a planear um comunicado à imprensa nesta terça-feira dia 8 de setembro. Segundo Processor, a empresa de Cupertino irá anunciar os novos Apple Watch Series 6 e os novos modelos do iPad.

A empresa de Cupertino efetivamente deverá já ter a agenda preparada. Em causa estará o anúncio do iPhone 12, do Apple Watch 6 e dos novos iPads.

Apple vai comunicar esta semana à imprensa as novidades?

Segundo o famoso leaker, a empresa da maçã tem um comunicado agendado para terça-feira, 8 de setembro às 14 horas (horas de Portugal continental). Contudo, fica também no ar que a empresa não tem essa comunicação “trancada”, tudo pode mudar até no próprio dia. O próprio diz que dará essa informação se a Apple mudar as datas.

Segundo esta pretensa fuga de informação, a gigante tecnológica americana irá revelar os novos Apple Watch Series 6 e as novidades relativas aos modelos iPad. Entretanto, esta parece ser uma atualização ao que se previa acontecer no dia 7 de setembro, data anteriormente avançada para esta comunicação. Portanto, segundo o que disse anteriormente Jon Prosser, era suposto o comunicado à imprensa sair na próxima terça-feira.

Embora os novos modelos do ‌Apple Watch‌ provavelmente sejam os esperados da Série 6, Prosser não disse qual ‌iPad‌ que estaria a chegar. Nos últimos meses, houve algum conflito sobre hipotéticas fugas de informação relacionadas ao ‌iPad‌ e ‌iPad‌ Air 4 de baixo custo. Também foi sugerido que modelos atualizados do iPad Pro podem chegar este mês, por isso é difícil saber exatamente quais modelos ‌iPad‌ que são esperados.

Apresentar agora para lançar só em outubro

O lançamento de vários produtos Apple parece estar iminente. No final do mês passado, a empresa registou oito Apple Watches e sete iPads nos ficheiros da Eurasian Economic Commission (EEC). Posteriormente, várias possíveis fugas de informação, como demos a conhecer com o tal manual de instruções e esquemas de design, vieram à tona.

Conforme sabemos, tudo é escrutinado ao pormenor e já se traçou um paralelo ao que a Apple fez no passado, após o registo na EEC. Pouco tempo depois deste registo, nos anos anteriores, a tecnológica americana apresentou os produtos submetidos ao registo. Aliás, aconteceu com múltiplos iPad, iPad Pro, iPhone, Mac, Apple Watch, e modelos AirPods.

Portanto, os registos na EEC efetivamente confirmam que novos Apple Watches e pelo menos dois modelos diferentes de ‌iPad‌ serão lançados em breve. Vamos aguardar para ver se é efetivamente assim.

