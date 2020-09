COVID-19: Investigadores criaram soro baseado em anticorpos de cavalos

Desde que apareceu o novo coronavírus, que provoca a doença COVID-19, têm sido muitas as equipas de investigadores que tentam descobrir uma solução eficaz. Segundo as mais recentes notícias, a vacina que tantos anseiam só deverá chegar no início de 2021.

Dentro de tanta investigação há projetos “fora do normal”. Um grupo de investigadores criaram um tratamento médico para a COVID-19 baseado em anticorpos de cavalos.

A comunidade científica tem trabalhado arduamente para alcançar uma solução eficaz contra a COVID-19. Por agora ainda não novidades, mas espera-se que em 2021 chegue a tão aguardada vacina. As soluções de tratamento propostas também não têm sido muitas, mas há uma curiosa. Investigadores da Costa Rica criaram um soro baseado em anticorpos de cavalos para combate à COVID-19.

Tratamento da COVID-19 pode passar por soro de cavalo?

De acordo com a Reuters, as autoridades da Costa Rica esperam poder começar a aplicar o tratamento de forma mais ampla em hospitais se os resultados do estudo de fase 2 forem encorajadores. Existem mais de 400 pacientes hospitalizados com coronavírus na Costa Rica.

Esforços semelhantes também estão em andamento na Argentina e no Brasil, enquanto cientistas Da Bélgica estão usando lhamas (mamífero ruminante da América do Sul). Os investigadores da Costa Rica dizem que a sua solução para o tratamento da SARS-Cov-2 é baseado na experiência do uso de anticorpos em cavalos para desenvolver antivenenos para cobras.

Os investigadores importaram a proteína do vírus da China e do Reino Unido e injetaram-na em seis dos 110 cavalos que o IPC usa para testes. Algumas semanas depois, quando os animais desenvolveram anticorpos suficientes, os investigadores extraíram sangue e usaram os anticorpos do plasma como matéria-prima para o soro injetável.

Se funcionar, os investigadores dizem que querem partilhar o tratamento, que é barato, com outras nações da América Central, que são na sua maioria mais pobres do que a Costa Rica.

