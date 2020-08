Suposto iPhone 12 Pro Max aparece pela primeira vez em vídeo

A especulação é muita em volta do próximo iPhone 12 da Apple que deverá ser apresentado na segunda semana do mês de outubro. Na Internet já foram avançadas algumas informações antes do tempo, embora não se possa ainda confirmar a sua veracidade.

Mas agora, e pela primeira vez desde que se fala neste equipamento, o suposto iPhone 12 Pro Max aparece num vídeo onde são revelados mais alguns pormenores, como por exemplo o ecrã com uma taxa de atualização de 120 Hz, algo que já se suspeitava.

Será este o novo iPhone 12Pro Max?

A ânsia por conhecer o mais recente equipamento que foi forjado pela mão da Apple é muita. Várias informações sobre o iPhone 12 já caíram na Internet e deixam a descoberto alguns pormenores interessantes sobre este iDevice.

Para além de algumas especificações, houve uma imagem da suposta traseira do smartphone. No entanto agora o iPhone 12 surge pela primeira vez num vídeo.

O vídeo foi partilhado na conta do utilizador Jon Prosser através do seu canal verificado Front Page Tech. O YouTuber começa por dizer que é possível que várias pessoas pensem que se trata apenas de “clickbait”, mas desafia a verem e revela que este é, assim, o primeiro vídeo real com o iPhone 12 Pro Max, a versão mais potente desta gama.

O equipamento será então um protótipo da versão final do smartphone da Apple, ou seja e um PVT (Product Verification Test).

Veja o vídeo:

Prosser mostra alguns screenshots captados então do iPhone 12 Pro Max, onde constam características de um smartphone PVT.

Sensor LiDAR e ecrã com taxa de atualização de 120 Hz

Um dos aspetos é o sensor LiDAR que ajuda a câmara a regular o foco automático, em fotografias e vídeo, e também no modo noturno.

Um outro detalhe é a confirmação do ecrã com taxa de atualização de 120 Hz, que já havia sido referida nalguns rumores. Mas apesar de muitos consumidores não acreditarem que esta característica possa estar presente no iPhone 12, de acordo com o vídeo será mesmo uma realidade.

Pelos screenshots partilhados pelo Youtuber, o iPhone traz a opção de taxa de atualização adaptativa. Desta forma, o equipamento vai permitir ajustar a taxa consoante o conteúdo que está a ser reproduzido. No caso do smartphone da Apple, este poderá então variar a taxa de atualização entre 60 Hz e 120 Hz.

Prosser reconhece que há quem possa duvidar que estas imagem possam ser verdadeiras. Como tal, deixa um vídeo com o suposto iPhone 12 Pro Max onde exibe estas definições.

Face ID melhorado, mas mantém o notch

De acordo com o responsável pelo envio do vídeo a Prosser, o reconhecimento facial do novo telefone, conhecido como Face ID, está muito mais rápido na identificação do utilizador. Mas também funciona melhor nalguns ângulos diferentes, sem a necessidade que se esteja de frente para o equipamento.

Mas para quem estava com esperança de que a Apple deixasse cair o notch, parece que a empresa da maçã vai manter este detalhe, com as mesmas dimensões, no iPhone 12.

Quem testou referiu ainda que este modelo parece ligeiramente menos pesado do que o iPhone 11.