Apple compra a criadora de apps Pixelmator

A Apple voltou ao mercado e comprou a Pixelmator, criadora de aplicações de edição de imagem. Os valores envolvidos ainda não são conhecidos, mas a admiração pela empresa lituana já não é nova.

Um enorme trunfo agora nas mãos da Apple

A Apple comprou a Pixelmator, criadora de aplicações de edição de imagem para as plataformas iPhone e Mac, anunciou a empresa num post no seu blogue.

A Pixelmator, uma empresa lituana fundada em 2007, é mais conhecida, nos últimos anos, pelas aplicações Pixelmator e Pixelmator Pro, que competem com o Adobe Photoshop.

A empresa também desenvolve o Photomator, uma aplicação de edição de fotografia.

A Apple destacou as aplicações da Pixelmator ao longo dos anos nas suas apresentações de novos produtos.

Em 2018, a Apple nomeou o Pixelmator Pro como Aplicação do Ano para Mac, elogiando a dedicação da empresa ao aproveitamento das capacidades de aprendizagem automática e inteligência artificial da Apple, como a remoção de objetos indesejados de fotografias ou ajustes automáticos de cor.

Temos sido inspirados pela Apple desde o primeiro dia, criando os nossos produtos com o mesmo foco preciso em design, facilidade de uso e desempenho.

Afirmou a Pixelmator no seu post de blog.

A Apple não adquire tantas grandes empresas como os seus rivais de Sillicon Valley. A empresa prefere fazer aquisições mais pequena com produtos ou pessoas que possam contribuir para o desenvolvimento de funcionalidades da Apple.

Nem a Pixelmator nem a Apple adiantaram para já o valor da transação.

A Pixelmator afirmou no seu post de blog que “não haverá alterações significativas nas aplicações Pixelmator Pro, Pixelmator para iOS e Photomatornesta fase.”

No início desta semana, a Apple lançou a primeira versão do Apple Intelligence, com funcionalidades que incluem ferramentas de edição de fotografia, como o "Clean Up", que permite remover pessoas ou objetos das fotografias utilizando IA.

Esta não é a primeira vez que a Apple adquiriu aplicações populares. Em 2020, a Apple comprou o Dark Sky, uma aplicação de meteorologia que acabou por ser integrada na aplicação de meteorologia padrão da Apple.

Em 2017, adquiriu a Workflow, uma aplicação de automação e macros que acabou por se tornar o Shortcuts, a aplicação de scripting do iPhone, e também serviu de base para um assistente Siri mais capaz.

A Pixelmator

A Pixelmator foi fundada em 2007 pelos irmãos Saulius e Aidas Dailide. Desde o início, o objetivo da empresa foi criar ferramentas de edição de imagem de alta qualidade, acessíveis e otimizadas para os dispositivos Apple.

Em 2007, a Pixelmator lançou o seu primeiro software homónimo, uma aplicação de edição de imagem para Mac que rapidamente se destacou pela integração profunda com o ecossistema Apple e pelo interface intuitivo.

Ao longo dos anos, a Pixelmator expandiu-se com novos produtos, incluindo o Pixelmator Pro, lançado em 2017. Esta versão trouxe uma série de melhorias, como suporte para camadas, edição não destrutiva e um uso avançado de inteligência artificial e machine learning, permitindo realizar tarefas complexas, como remoção automática de objetos indesejados e ajustes automáticos de cor.

Em 2018, a Pixelmator Pro foi nomeada Aplicação do Ano para Mac pela Apple, o que solidificou o seu lugar no mercado como uma alternativa ao Adobe Photoshop.

Além do Pixelmator Pro, a empresa também lançou o Photomator, uma aplicação focada em edição de fotografia para dispositivos iOS.

A Pixelmator manteve-se uma das preferidas dos utilizadores Apple devido à sua qualidade, acessibilidade e ao foco no design e simplicidade de uso.