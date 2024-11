EA SPORTS F1 24 celebra Ayrton Senna

Para muitos considerado o melhor piloto de Fórmula 1 de sempre, Ayrton Senna vai ver o seu legado homenageado em EA SPORTS F1 24. Venham saber mais...

EA SPORTS F1 24 prepara-se para celebrar um autêntico ícone do mundo da fórmula 1: Ayrton Senna.

Com efeito, a EA SPORTS anunciou recentemente o lançamento de conteúdo celebrativo da carreira deste tremendo piloto brasileiro que infelizmente nos deixou há 30 anos.

Desta forma, este conteúdo novo chega sob a forma da segunda parte da terceira temporada de conteúdo de EA SPORTS F1 24, o videojogo oficial do FIA Formula One World Championship.

Naquilo que se pretende ser uma homenagem à carreira de Ayrton Senna, o jogo vai receber uma série especial de eventos do 30º aniversário do McLaren Senna que será exibida até 11 de novembro com uma variedade de desafios emocionantes no videojogo e recompensas exclusivas que homenageiam o lendário Ayrton Senna e o seu impacto no mundo do automobilismo.

Esta série especial apresenta três desafios únicos que convidam os jogadores a envolverem-se com o legado de Ayrton Senna enquanto conduzem o futuro da Fórmula 1. Inclui um Cenário de Corrida que reinterpreta o mesmo problema na caixa de velocidades que Senna enfrentou antes de vencer o Brazilian Grand Prix de 1991 e, pela primeira vez, os fãs podem ter acesso a um Challenge Career como piloto icónico saltando para o McLaren de 2024 – igual ao Senna, e ainda um novo Pro Challenge com o piloto júnior da McLaren e estrela da F2 Brasileira, Gabriel Bortoleto.

Enquanto o Brasil aguarda ansiosamente o seu próximo representante no cenário mundial do automobilismo, Bortoleto encarna as esperanças de uma nação com profunda paixão pela Fórmula 1®. Num novo vídeo no canal do Instagram da EA SPORTS F1 24, o jovem piloto relembra Senna e partilha como a estrela do automobilismo o inspirou como piloto e o que ele significou para o seu país.