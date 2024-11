É cliente CGD? Há problemas com acesso à Caixadirecta

É cliente da Caixa Geral de Depósitos e não está a conseguir aceder online ao seu banco? Há uma justificação que foi dada pela própria CGD nas redes sociais. No entanto, o serviço está com problemas desde a manhã de hoje.

Problemas que afetam a CGD começaram hoje pela manhã

Estamos a verificar problemas técnicos na gestão do sistema de internet que afeta alguns serviços da Caixa, incluindo Caixadirecta e Contact Center. Estamos a trabalhar com todas as equipas para a rápida reposição dos serviços. Lamentamos o incómodo causado, é esta a mensagem que foi publicada numa publicação da CGD nas redes Sociais.

Numa publicação informativa, a CGD, refere que os canais Caixadirecta e Contact Center estarão indisponíveis temporariamente, previsivelmente até às 20h00, devido a uma intervenção técnica.

No site DownDetector são já vários os utilizadores que reportaram falhas do serviço da CGD.

Nas redes sociais o desagrado dos clientes é notório, pois não é possível fazer qualquer tipo de operação. Há quem diga que tem negócios pendentes e que não os consegue concretizar por falta de serviço. Quem acede à página da Caixadirecta recebe a mensagem que a página não existe. Através da app para Android ou iOS também nada funciona.