Apple AirTags e o novo iPad Pro ainda estão programados para março

A Apple, depois de um final de ano poderoso, tem estado calma no que toca ao lançamento de novos produtos. Contudo, março poderá trazer novos produtos ao mercado. Segundo alguns leakers, estará para breve o lançamento das AirTags e do iPad Pro 2021.

Ano passado a Apple lançou em abril um iPhone, mas este ano o alvo poderá ser outro.

AirTags e iPad Pro 2021 em março?

Há um tweet do leaker Jon Prosser onde este refere que as AirTags ainda estão programadas para março. Segundo o mesmo, esta data não sofrerá adiamento. Além disso, num outro tweet, Prosser acrescenta que o iPad Pro 2021 também estará lá para uma apresentação no próximo mês.

Teremos realmente AirTags e o iPad Pro 2021 em março?

Esta é uma possibilidade, considerando que a Apple normalmente faz anúncios no final do primeiro trimestre do ano. É possível que seja organizada uma palestra online para apresentar os dois produtos com outras surpresas.

Já ouvimos falar sobre AirTags há algum tempo. Isto é, a menção às mesmas apareceu pela primeira vez no código beta do iOS 13 em 2019. Houve várias pistas ao longo dos trimestres da sua existência.

Este dispositivo permitirá saber a localização dos objetos e, portanto, localizá-los em caso de perda ou roubo.

Um novo e poderoso iPad Pro

Quanto ao iPad Pro 2021, houve alguns rumores sobre ele. O design seria quase idêntico ao do modelo 2020. No entanto, o ecrã deve mudar para Mini-LED. Além disso, a Apple deverá equipar esta nova máquina com o chip A14.

Sobre a data do evento, há um rumor que aponta o do iPad Pro e das AirTags para 16 de março. Contudo, por mais que seja uma data plausível, será necessário aguardar mais informações antes de dá-lo como certo.

Leia também: