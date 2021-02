The Protagonist: EX-1, brevemente em Acesso Antecipado

Quem for apreciador de RPGs e com um gostinho particular pela componente tática (por turnos),o jogo The Protagonist: EX-1 poderá vir a ser uma surpresa bastante positiva.

O jogo, em desenvolvimento pelos estúdios 3Mind Games, acaba de ser confirmado com Acesso Antecipado, muito em breve.

The Protagonist: EX-1, encontra-se em desenvolvimento pelos estúdios 3Mind Games, sediados em Montreal (Canadá). Trata-se de um Tactical RPG futurista que traz a jogo algumas mecânicas novas, misturadas com uma jogabilidade tradicional neste tipo de jogos.

O jogo vai apresentar uma jogabilidade por turno, extremamente tática, e vai incidir maioritariamente em vários tipos de luta, especialmente as Artes Marciais Maori, denominadas de rākau.

A história começa quando uma massiva nave espacial alienígena surge na órbita da Terra. Os governos terrestres tentam encetar conversações com os extraterrestres, mas em vão. Algo de desastroso acontece.

Em The Protagonist: EX-1, controlamos Angel, uma soldado altamente treinado e especializado em missões de infiltração. Angel é ainda, um mestre em artes marciais.

A principal missão de Angel será a de infiltrar-se nessa nave espacial alienígena e neutralizar a ameaça. Mas algo corre mal, e Angel dá por si na Enfermaria. Sem memória do que possa ter-lhe acontecido, e sempre com os alienígenas como principais inimigos, o jogador terá de encontrar a sua equipa, e retomar a missão.

Uma nota de interesse revelada pelos estúdios é que apesar de Angel ser perita em Artes Marciais, o jogador pode personalizar livremente as suas habilidades de close combat. Será que com isto pretender dizer que podemos misturar habilidades e movimentos de várias artes marciais na nossa personagem?

Acesso Antecipado

A versão de Acesso Antecipado vai ter inicialmente, 4 níveis do jogo, nos quais o jogador poderá explorar a Nave alienígena e familiarizar-se com o sistema de Combate, baseado em Artes Marciais.

Nesta versão, iremos controlar Angel e dois dos seus companheiros, Radical e Buddy. Juntos teremos de ultrapassar vagas sucessivas de inimigos, com o objetivo de salvar o resto da nossa equipa.

The Protagonist: EX-1 vai entrar em Acesso Antecipado (Early Access) no Steam, para PC a 18 de fevereiro.