Funcionalidade da App Encontrar revela AirTags antes do anúncio da Apple

Tantos são os indícios que é quase um anúncio oficial. Contudo, a Apple deverá ter para muito em breve a revelação dos AirTags. Até lá, o seu software faz as honras da casa e agora foi o Safari e a app Encontrar que deram mais pistas. Segundo informações agora reveladas, podemos ativar já esta funcionalidade, ainda secreta, no nosso iPhone ou iPad.

Testamos e funciona. Vejam como se chega ao menu escondido para detetar objetos que tenham os AirTag da Apple.

App Encontrar tem escondida a opção para encontrar AirTags

Conforme foi revelado na publicação MacRumors, utilizando no Safari o endereço “findmy://items” o utilizador é encaminhado para a app Encontrar. Lá dentro, como podem ver nas imagens que partilhamos, existe um menu escondido que nos irá permitir pesquisar por objetos que tenham as AirTags.

Os utilizadores também podem inserir o URL no Safari no macOS 11.1 e visualizar o texto oculto “Objetos” na app Encontrar no ​​Mac.

Novo acessório para o ecossistema Apple

Conforme já se falou muitas vezes, este novo acessório vai ao encontro do mercado do Tile. Basicamente é um dispositivo que vai ajudar os utilizadores a encontrar outros objetos agarrados à AirTag. Esta etiqueta localizadora poderá ser colocada numa mochila, nas chaves, na carteira, em qualquer objeto.

Depois, com a app Encontrar, o objeto é localizado e, em caso este desapareça do radar, existe um vasto leque de funcionalidades que podem ser desencadeadas e agora com recurso à tecnologia Ultra Wideband para maior precisão de localização. Além disso, fala-se em Realidade Aumentada para ajudar a localizar o objeto perdido.

Este tipo de acessório poderá trazer um novo nível de serviços ao ecossistema Apple. Esta poderá ser uma apresentação individual, mas também poderá trazer algo mais. Assim, a Apple deverá estar mesmo a preparar mais um evento para apresentar estas e outras novidades muito em breve.

Leia também: