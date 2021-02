Apple Car: será que a potencial concorrência está com medo?

Não se sabe ainda como, mas a Apple vai entrar no setor dos carros elétricos e autónomos. Os indícios e os rumores são demasiados para que não venha a acontecer. Esperava-se que fosse a Hyundai a ajudar na produção, mas a verdade é que as incógnitas ainda são muitas.

Mas num mercado que está em franco crescimento, será que a concorrência está com medo que a Apple entre nesta equação?

É possível que este ano vejamos a Apple a levantar um pouco o véu das suas intenções de entrar no setor dos carros elétricos, dada a quantidade de rumores que têm surgido nos últimos tempos.

A Hyundai chegou mesmo a vir a público, de forma prematura, avançar que estaria a trabalhar com a Apple no futuro Apple Car. Contudo, dias depois, as notícias indicavam que as supostas negociações haviam sido interrompidas.

A potencial concorrência que não teme a Apple

Perante esta eminência, Herbert Diess, presidente executivo da Volkswagen, teceu algumas declarações relacionadas com o Apple Car. Numa entrevista, Herbert Diess, garante que a empresa não está preocupada com a chegada da Apple ao setor.

A indústria automóvel não é um setor de tecnologia típico que se poderia assumir de uma só vez. A Apple não vai liderar da noite para o dia

Embora os planos da empresa de Cupertino não sejam públicos, Diess disse que as suas intenções eram “lógicas”. Em primeiro lugar, porque a empresa detém experiência em baterias, software e design. Depois, porque tem o fator monetário do seu lado, com muito dinheiro para desenvolver essas competências na área automóvel.

Ainda assim, não temos medo

| reforçou Herbert Diess.

A Volkswagen tem planos para desenvolver internamente o software necessário para carros autónomos, garantindo, portanto, que seja capaz de competir com empresas neste segmento concreto.

