Apple ainda considera colocar uma câmara no Apple Watch

O Apple Watch é o smartwatch com maior procura da atualidade. Não tem tudo o que existe para este segmento, mas o que tem funciona e dá credibilidade ao estatuto de "relógio inteligente". Apesar disso, o mercado não é estanque e há muitas novidades e funcionalidades passíveis de serem incluídas. A Apple, paulatinamente e de forma equilibrada, potencia o seu iWatch. De tal forma que voltou a tentar registar uma patente para uma câmara fotográfica.

Esta câmara, segundo as imagens e descrição no texto da apresentação da patente, ficará na coroa digital.

Apple Watch com câmara fotográfica?

Além dos vários sensores que estão permanentemente em rumor, como o da pressão arterial ou temperatura da pele, o Apple Watch poderá ter ainda mais funcionalidades. Por exemplo, há empresas de terceiros que desenvolveram uma câmara para o relógio, suportada na bracelete, que faz vídeo e fotografia. A ideia da gigante de Cupertino parece ser outra.

Conforme novas informações, a Apple está mais uma vez a experimentar formas de integrar uma câmara no Apple Watch. Segundo a Patently Apple, a última ideia da empresa é colocar uma câmara na coroa digital. Com isto, os utilizadores podem tirar uma fotografia no pulso, apontando a coroa digital para o assunto.

A patente agora conseguida mostra que o utilizador pode retirar o relógio se necessário, uma vez que alguns utilizadores usam a coroa digital apontando para dentro do seu pulso. A figura 6 mostra um mecanismo de libertação dentro de uma interface de anexo para que um utilizador possa remover facilmente o relógio da pulseira para tirar uma fotografia.

A Apple afirma que existem outras implementações em que o relógio pode ser removido do pulso juntamente com a pulseira.

A patente também destaca uma característica onde a câmara digital da coroa teria um emissor de luz para iluminar uma cena enquanto capta a fotografia. Funcionaria tanto para a deteção fisiológica como um flash de câmara, para que o utilizador tivesse uma melhor iluminação para as suas imagens.

Se a coroa digital se tornar uma máquina fotográfica, parece improvável que tenha suporte FaceTime. A máquina fotográfica seria puramente para fotos ou vídeos. Com o suporte FaceTime, isso seria uma razão a menos para usar os nossos iPhones.

Novas velhas ideias

De facto a ideia não é nova. A Apple já tinha estudado a possibilidade de colocar uma câmara no relógio antes. Em 2019, a gigante tecnológica patenteou uma bracelete de relógio para integrar a câmara no relógio. A ideia de colocar a câmara sobre a pulseira melhora a questão da captação da imagem e do enquadramento correto da foto, a partir do pulso.

Embora ainda não tenhamos uma câmara no relógio Apple, outras empresas como a Wristcam fizeram as suas próprias soluções. Em vez de uma câmara na coroa digital, a Wristcam tem câmaras de frente e de trás destacadas na bracelete.

A banda permite-lhe gravar mensagens de vídeo e tirar fotografias e vídeos com o seu relógio. No entanto, é uma solução cara a 299 dólares e não vendem para a Europa, só EUA e Canadá.