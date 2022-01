AirPods Pro 2 poderão bater a qualidade de som dos AirPods Max

A tecnologia dedicada ao som emanado pelos pequenos AirPods não para de evoluir. Aliás, os AirPods 3 são prova disso, ao entregar ao utilizador um som ótimo. Há quem diga que são até melhores que os Pro. Contudo, os rumores mais recentes dizem-nos que os próximos AirPods Pro 2 poderão mesmo superar a qualidade de som dos fantásticos AirPods Max.

Segundo o analista Ming-Chi Kuo, esta segunda geração de AirPods Pro da Apple trará tecnologia de ponta aos pequenos intra-auriculares.

AirPods Pro 2 serão emblemáticos

Numa nota recente aos investidores, o analista da TF International Securities Ming-Chi Kuo afirmou que os AirPods Pro de segunda geração oferecerão uma melhor qualidade de áudio graças ao apoio ao áudio sem perdas. Kuo revela muitas vezes perceções exatas sobre os planos da Apple e explicou que os AirPods Pro 2 irão ter suporte especificamente para áudio Apple Lossless (ALAC).

Os AirPods Max são os auscultadores emblemáticos da Apple e têm um preço de 629 euros. De facto oferecem alguns atributos de topo, como um design bem pensado, materiais de alta qualidade, dois chips H1 e dois drivers dinâmicos de 40mm concebidos pela Apple. Basicamente, os AirPods Max oferecem a melhor experiência áudio AirPods disponível.

Os AirPods Pro já partilham características tais como o chip H1, EQ Adaptativo, Cancelamento Ativo de Ruído e modo Transparência com os AirPods Max. Contudo, os headphones são capazes de fornecer áudio de melhor qualidade devido à forma que envolve a orelha e criam um cenário melhor.

A Apple introduziu áudio de maior fidelidade Lossless no Apple Music no verão passado, mas todos os produtos AirPods atuais da Apple, incluindo os AirPods de terceira geração, AirPods Pro, e AirPods Max, não suportam áudio Lossless. Isto acontece porque os AirPods reproduzem áudio via Bluetooth, limitando-os ao codec AAC.

Apenas os auscultadores e colunas com fios, bem como as colunas incorporadas no dispositivo, podem atualmente fornecer áudio Lossless através da Apple Music.

AirPods com ALAC via wireless?

Os grandes e pesados ficheiros do codec de Áudio Apple Lossless podem necessitar de serem transmitidos diretamente para os AirPods para contornar o Bluetooth e permitir uma experiência de audição Lossless. No entanto, poderá ser possível que a Apple desenvolva uma solução alternativa.

Se os AirPods Pro receberem uma atualização que forneça áudio sem perdas, como se afirma no relatório do analista, poderão reproduzir ficheiros áudio de maior qualidade do que os AirPods Max, apesar de serem consideravelmente mais pequenos e baratos. Os AirPods Max podem ter uma gama dinâmica melhor devido ao seu tamanho, mas ainda assim estarão limitados à música no formato AAC.

Kuo também reiterou que o AirPods Pro de próxima geração terão um novo design. Além disso, referiu que o lançamento poderá ser para o quarto trimestre de 2022, o que é ligeiramente posterior à previsão do terceiro trimestre sugerida por outros rumores.

Há também rumores de que os AirPods Pro de segunda geração irão apresentar uma integração melhorada com o Encontrar (Find My), permitindo aos utilizadores emitir um som a partir da caixa de carga para fins de localização.