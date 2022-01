Data marcada para Kirby and the Forgotten Land

Kirby and the Forgotten Land já tem data marcada para lançamento, para a Nintendo Switch.

Desenvolvido pelos estúdios HAL Laboratory, o jogo apresenta pela primeira vez um Kirby com uma liberdade total em 3D. Venham ver mais...

Kirby and the Forgotten Land já tem data marcada de lançamento para a Nintendo Switch. Dia 25 de Março é o dia em que os jogadores poderão jogar com Kirby, na sua aventura mais livre de sempre.

Apresentando tanto novos amigos como novos inimigos, Kirby and the Forgotten Land traz também novidades em relação aos cenários onde decorre: ambientes 3D.

Com esta novidade o jogo presenteia os jogadores com uma dose de liberdade que até agora a série não tinha visto. Dessa forma, Kirby and the Forgotten Land afigura-se como um ponto de partida rumo ao futuro da série.

O Kirby depara-se com um enorme desafio quando chega a uma terra desconhecida e descobre que os Waddle Dees estão a ser sequestrados em massa pelo Beast Pack. De forma a salvar os seus amigos, o herói do jogo parte numa missão com Elfilin, que conhece no novo mundo.

Nesta nova aventura terá a possibilidade de empregar uma variedade de habilidades para combater os inimigos e atravessar emocionantes mundos 3D. Um local no qual a natureza e uma civilização passada se fundem está à sua espera numa série de áreas pautadas por desafios de plataformas. Quando partir para libertar os Waddle Dees que se encontram aprisionados no final de cada nível, poderá ser útil explorar cada canto e recanto para resgatar o máximo que conseguir pelo caminho.

O Beast Pack promete dar luta, pelo que para além das habilidades de cópia do Kirby já conhecidas, poderá contar ainda com algumas novas: Drill e Ranger. A primeira permitirá que penetre no solo e ataque inimigos a partir de baixo com um golpe devastador, ao passo que a segunda possibilitará fixar a vista num adversário longínquo e deixá-lo a ver estrelas.

Neste título o Kirby poderá recorrer a um companheiro, que jogará na pele do Bandana Waddle Dee. Em conjunto poderão executar uma variedade de ataques usando a lança e serão capazes de saltar facilmente para o modo de cooperação* na mesma consola partilhando um Joy-Con.

Em Kirby and the Forgotten Land a Waddle Dee Town, o ponto central da aventura, faz a sua estreia. A povoação desenvolver-se-á gradualmente com base no número de Waddle Dees resgatados. Diferentes lojas abrirão e terá a oportunidade de participar em alguns dos jogos preferidos dos habitantes. O Kirby poderá até dar uma mãozinha no Waddle Dee Café, preparando rapidamente as refeições dos clientes para satisfazê-los e alcançar uma pontuação alta. Na Waddle Dee Town poderá ainda falar com o Wise Waddle De, que lhe fornecerá dicas úteis para o jogo.

Kirby and the Forgotten Land chega à Nintendo Switch a 25 de Março.