5 apps fantásticas para tirar proveito do iPhone 12 Pro e 12 Pro Max

Com o iPhone 12, mais concretamente com o 12 Pro e 12 Pro Max, a Apple conseguiu alargar a oferta tecnológica. Recursos como o LiDAR, combinado com um novo e poderoso conjunto de câmaras, permitiu que o novo iPhone use com mais abrangência aplicações dedicadas a segmentos que anteriormente não eram tão eficazes. É surpreendente como hoje um smartphone processo e apresenta informações que ainda há poucos anos só estavam disponíveis em bons computadores.

Hoje deixamos um conjunto de 5 fantásticas aplicações para os proprietários destas máquinas tirarem muito mais proveito dos equipamentos.

5 apps para tirar muito mais proveito do seu iPhone 12 Pro e 12 Pro Max

2020 fica marcado como o ano em que a Apple abandonou um chassi já desgastado pelo tempo e foi recuperar aquele que é o formato que mais encantou e encanta os utilizadores do iPhone. Além do design, a Apple foi inovadora no coração do seu telefone. Um SoC de 5 nm veio abrir portas a uma nova e revolucionária arquitetura.

Em termos de tecnologias, o iPhone 12 Pro traz o LiDAR, ProRAW, além de um renovado conjunto de ferramentas dedicadas à produtividade. Aproveitando o mote da produtividade, estas são 5 apps que irá gostar de conhecer e, sobretudo, usar com o seu iPhone 12 Pro ou Pro Max.

1 – Canvas: Pocket 3D Room Scanner

Esta app, o Canvas, a forma mais rápida e fácil de criar um modelo 3D em escala de uma sala ou casa – tudo a partir do seu iPhone. A captação 3D cabe agora no seu bolso, e é tão fácil como fazer um vídeo.

Assim, em vez de captar uma medida de cada vez, app Canvas capta milhares por segundo, e depois combina-as numa única representação 3D do espaço com cor. Conforme podemos ver, o que for captado irá ser mostrado num modelo 3D de qualquer ângulo. Além disso, é possível medir entre dois pontos, e revisitá-lo a qualquer momento, através do Canvas Web Viewer.

A aplicação recorre ao Scan To CAD e leva o modelo 3D captado um passo à frente. Isto é, com as imagens tridimensionais gravadas, o utilizador poderá converter as digitalizações em ficheiros CAD editáveis, de qualidade profissional, e saltar diretamente para o desenho, suportado por uma variedade de programas padrão da indústria.

Homepage: Occipital

Preço: Gratuito (pode ter compras na app)



2 – RC Club – AR Racing Simulator

Veículos com controlo remoto que colidem com objetos do mundo real! O RC Club está a utilizar a realidade aumentada e o espetacular sensor LiDAR no iPhone 12 Pro.

O RC Club é uma simulação fisicamente realista de um carro com controlo remoto. Aliás, a sua movimentação comporta-se exatamente como no mundo real! Conta com a gravidade, controla a velocidade e a aceleração e sem esquecer o peso do carro, o atrito no solo e as forças que afetam o veículo. Além disso, é uma jogo rico graficamente falando, pois permite que o utilizador perceba as luzes e as sombras a interagirem com o meio envolvente.

Posteriormente, este jogo quer ser também mais “social” e permite que o jogador partilhe os seus truques com a opção ReplayKit. Grave e partilhe.

O RC Club é intuitivo e acessível a qualquer pessoa graças às 3 escolhas de controlo, condução fácil ou como um profissional com Controlo Casual, Avançado ou Pro RC.

Homepage: RC Club

Preço: Gratuito (pode ter compras na app)



3 – Halide Mark II – Pro Camera

Esta é uma aplicação incrível para quem gosta de fotografia e tem um iPhone 12 Pro ou 12 Pro Max. Dito isto, Halide é a câmara mais poderosa para iPhone com o design muito elegante e simples. A app tem um aspeto inovador para promover uma fotografia recheada de opções e facilidade de uso dos mais avançados conceitos.

Portanto, com ferramentas de última geração e uma excelente interface projetada do zero para os iPhones, o software Halide é a câmara ideal quando o utilizador realmente deseja tirar uma fotografia, em vez de um instantâneo rápido.

Quando falamos em facilidade de utilização, estamos a referir os gestos que permitem alterar a exposição e o foco manual com um toque. Além disso, também à distância do dedo está a capacidade de alternar entre o modo automático e o disparo manual. As ferramentas profissionais da Halide são as mais poderosas na App Store, com XDR (Extended Dynamic Range) de visualização de formas de onda de streaming RAW de 14 bits, zebras de cores, assistências de foco como pico de foco e lupa, histogramas, uma grade de nível adaptável, captura manual de profundidade e Suporte RAW.

Homepage: Halide

Preço: Gratuito para teste (pode ter compras na app)



4 – DoubleTake

Se a ideia é inovar quando se faz imagem, então Esta app pode ser uma excelente opção. Segundo a empresa por trás desta app, a conhecida FiLMiC, o DoubleTake transforma o seu iPhone num estúdio com várias câmaras, permitindo captar vídeos de duas câmaras ao mesmo tempo, em dispositivos recentes.

Como podemos ver neste artigo, a FiLMiC, empresa dedicada às aplicações de fotografia e vídeo para smartphones, criou um software para iOS que permite aos utilizadores gravar, simultaneamente, a partir de várias câmaras. Posteriormente, podemos usar o iPhone e esta app como um estúdio com planos de várias câmaras.

Homepage: FiLMiC

Preço: Gratuito (pode ter compras na app)



5 – Adobe Premiere Rush para Vídeo

Agora vamos falar numa aplicação que nunca a referimos. No mote deste software diz grave, edite e partilhe vídeos on-line em qualquer lugar. Portanto, vamos conhecer melhor o Adobe Premiere Rush para Vídeo.

Atualmente o vídeo ou a foto não servem para guardar até que um dia a eternidade se sirva dos conteúdos. Não, atualmente as redes sociais, e a internet querem já esses conteúdos. Assim, com este software no seu iPhone, envie para os seus canais um fluxo constante de conteúdo com o Adobe Premiere Rush. A app permite criar e partilhar vídeos on-line de modo rápido e fácil.

As ferramentas avançadas permitem a criação de vídeos com aparência e som profissionais de maneira rápida e como deseja. Partilhe nas suas redes sociais favoritas diretamente da app. Use-a gratuitamente pelo tempo que desejar com exportações ilimitadas ou faça upgrade para ter acesso a todos os recursos premium e centenas de títulos, sobreposições e animações gráficas.