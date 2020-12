EMEL procura sistema de monitorização de lugares de estacionamento

A EMEL é a empresa que gere a mobilidade e o estacionamento em Lisboa. Nesse sentido, a empresa lançou um concurso público para fornecimento, instalação e manutenção de solução de monitorização de lugares de estacionamento dedicados a operações de cargas e descargas, ao abrigo do projeto C-ROADS PORTUGAL

Este concurso é cofinanciado através do programa europeu Mecanismo Interligar a Europa (MIE)/Connecting Europe Facility (CEF).

Atenta às necessidades dos seus residentes, assim como de quem circula nas ruas da cidade, quer seja em trabalho quer seja em lazer, o objetivo da EMEL é tornar a mobilidade urbana mais segura, responsável e confiável.

Com um valor total de 370 mil euros, 50 por cento dos quais financiado pelo CEF, a empresa procura um sistema que monitorize 650 lugares de estacionamento na via pública, reservados a operações de cargas e descargas, na zona compreendida entre a Baixa Lisboeta e o Campo Grande.

O objetivo é que esta solução permita mapear esses lugares e detetar a respetiva disponibilidade (livre/ocupado) em tempo-real, tornando, assim, a circulação mais fluída nas ruas da cidade.

Os critérios de adjudicação têm em consideração, além do custo, o nível de abertura do sistema proposto (possibilitando a comunicação direta dos dados com a plataforma de monitorização da EMEL) e o grau de sofisticação do equipamento, nomeadamente se permite verificar o estado por frequência de comunicação independente (p.e. Bluetooth), se dispõe de funcionalidade de selo temporal aquando da deteção de alteração de estado, se permite comunicação com outros dispositivos (smartphones, equipamentos de navegação automóvel ou chave a bordo para proxy de identificação de veículo estacionado) e se é compatível com grau de proteção IP69.

Os detalhes dos concursos podem ser consultados aqui.

O C-ROADS PORTUGAL é um projeto para o desenvolvimento harmonizado de Sistemas Inteligentes de Transporte Cooperativos (C-ITS) em Portugal, cofinanciado através do quadro Connecting Europe Facility (CEF), que pretende tornar as estradas portuguesas mais seguras para os cidadãos, a mobilidade mais eficiente, e reduzir as emissões do transporte rodoviário.