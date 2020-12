Priest Simulator, quando o jogador se torna num sacerdote

A religião já não é aquele tabu que era alguns anos atrás e o próximo jogo dos estúdios polacos Delirma, é disso prova: Priest Simulator.

Como o nome indica, trata-se de um simulador em que o jogador é um… sacerdote religioso.

Tal como vimos aqui, com o jogo I Am Jesus Christ, a religião já deixou de ser uma temática tabu para os videojogos. Trata-se de um sinal dos tempos que, desde que feito com moderação e respeito (tanto da parte dos criadores, como dos consumidores), até pode ser bem salutar.

Priest Simulator é outro exemplo disso mesmo e neste simulador na primeira pessoa, o jogador é um sacerdote religioso e que terá todas as responsabilidades relacionadas com as “vestes” que equipa.

Se conseguirem imaginar o que se trata ser um sacerdote, então já conseguem antecipar parte da jogabilidade de Priest Simulator. No entanto, acredito que o jogo tenha um pouco mais de fição que a realidade…

Segundo o que se sabe, Priest Simulator é um jogo com alguns toques de RPG e que decorrerá num open-world no qual, as principais responsabilidades de um padre farão parte integrante da jogabilidade.

Por exemplo, dar missas e sermões serão parte crucial das nossas atividades. Contudo, as escolhas do jogador neste capitulo terão resultados distintos, pois consoante o conteúdo dos sermões, os fieis poderão ser induzidos a certos comportamentos e atitudes.

Por outro lado, o jogador também terá a possibilidade de dar os sagrados Sacramentos ou visitar os membros da comunidade, coletando desta forma, valioso loot, ficando a questão se tratar-se-á de um loot espiritual ou material.

Basicamente, o jogo vai utilizar um sistema de escolhas morais e de criação de reputação que vai avaliar o progresso do jogador.

Também a igreja do jogador poderá, com o avançar do jogo, ser modernizada e isso incluirá mesmo, a introdução de novas tecnologias nas missas e dia a dia.

Adicionalmente a todas estas tarefas mais tradicionais na vida de um sacerdote, Priest Simulator vai apresentar ainda algumas outras atividades mais… extraordinárias. Por exemplo, será possível proceder a exorcismos, tanto a pessoas como a animais.

Sabe-se ainda que será possível adquirir e melhorar um arsenal de armas especificas para lutar contra demónios, pelo que neste capitulo podemos esperar alguma ação.

Por fim, uma componente mais direcionada para o humor, na medida que os estúdios da Delirma indicaram que o jogador poderá envolver-se em disputas mais acesas com outros sacerdotes em Challenges ‘Divine Powers’.

Mas mais… o jogador pode mesmo participar em corridas ilegais….

Conforme podem ver, Priest Simulator será um jogo que aborda de uma forma bastante descontraída e bem humorada, a tarefa de um sacerdote espiritual. O jogo será lançado em 2021 para PC.