Tratando-se de um jogo algo delicado, devido à temática que aborda, I am Jesus Christ coloca o jogador nas sandálias de Jesus Cristo e leva-o numa jornada pelos principais eventos da História Cristã.

Vai ter direito a uma campanha Kickstarter que começa no próximo ano.

Os temas relacionados com a religião (seja ela qual for), são sempre temáticas delicadas. Trata-se de algo que mexe com a fé e crenças íntimas de cada um de nós e como tal, deve ser tratada com a máxima reverência e respeito.

O que não quer dizer, segundo os estúdios polacos SimulaM e editora PlayWay, que não se possa fazer um jogo usando a religião como principal tema. E é isso precisamente que pretendem fazer com I am Jesus Christ.

I am Jesus Christ será, nas palavras da equipa de desenvolvimento, uma simulação na primeira pessoa, da vida de Cristo e está a ser desenvolvida para PC. No entanto, e dadas as faltas de verbas e apoios, a equipa viu-se na necessidade de lançar uma campanha no Kickstarter, com a finalidade de obter os recursos necessários.

I am Jesus Christ permitirá aos jogadores, viverem na primeira pessoa, algumas das principais histórias de Jesus Cristo, desde o seu nascimento, idade adulta, crucificação e ressurreição.

De forma a recriar esses momentos de forma mais correta, o jogo irá permitir uma vasta interação com mais de 60 personagens retirados da Bíblia.

Será ainda permitido ao jogador, concluir mais de 30 milagres distintos no decorrer da campanha, incluindo o ressuscitar dos mortos ou milagres da multiplicação do pão e do vinho.

Segundo os polacos da SimulaM, o jogo tenta reproduzir de uma forma detalhada a Terra Santa (incluindo Galileia, Jerusalém, e mais…), tal como descrita na Nova versão Internacional da Bíblia, livro em que o jogo se inspira e baseia.

O jogo tentará, deste modo, oferecer aos jogadores uma nova forma de experienciar a “palavra de Deus”, com a inclusão de algumas mecânicas tradicionais neste tipo de aventuras, tais como a existência de quests ou um sistema de habilidades tudo decorrendo num vasto open world, interligado com a componente narrativa retirada da Bíblia.

Tal como referi no início, os estúdios polacos da SimulaM vão lançar uma campanha Kickstarter para apoiar o desenvolvimento de I am Jesus Christ. Campanha essa que deverá arrancar no início de 2021, em fevereiro.