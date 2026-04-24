Cédula profissional de advogado disponível na app gov.pt

Os advogados em Portugal já podem aceder à sua cédula profissional em formato digital através da aplicação gov.pt, com o mesmo valor legal do documento em papel.

Com esta funcionalidade os advogados podem comprovar a sua qualidade profissional, diretamente no telemóvel, sempre que seja preciso, como em ações de fiscalização ou no exercício da profissão.

gov.pt: Cédula digital com valor legal

A versão digital da cédula profissional:

Inclui os elementos essenciais de identificação do titular

Apresenta a categoria profissional

Garante o mesmo valor legal e a mesma autenticidade da versão física

Mais serviços públicos numa única app

A aplicação gov.pt, desenvolvida pela Agência para a Reforma Tecnológica do Estado (ARTE), junta várias funcionalidades que estavam disponíveis em diferentes plataformas, como o ID.gov e a Autenticação.gov.

Atualmente, a app gov.pt permite consultar 32 documentos oficiais em formato digital, incluindo o Cartão de Cidadão e a carta de condução.