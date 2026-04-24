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Robô derrota jogadores de ping-pong com movimentos rápidos demais para o olho humano

· High Tech 5 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. moçambicano says:
    24 de Abril de 2026 às 12:18

    começa sempre com um é um só robô e nada demais, até que de repente estão lá a fazer entregas, a “ensinar”, a trabalhar no lugar do seu “criador” e a a mante-lo em casa com 100€ por mês LOL

    Responder
  2. Zec says:
    24 de Abril de 2026 às 12:27

    “Ao contrário dos videojogos, onde a IA já supera os humanos há anos”
    Com APM ilimitadas também eu.

    Responder
  3. Indignado says:
    24 de Abril de 2026 às 12:47

    Quem fez o estudo é cego, não tem nada ver com a velocidade do robô ser rápido tem a ver com a percepção do movimento.
    Um jogador profissional não olha exactamente para a mão do oponente mas para toda a postura do corpo associado ao movimento para prever o que vai acontecer.
    Tendo em conta que neste caso estão a jogar contra um pedaço de ferro com uma raquete é difícil ter percepção de para onde o robô se vai mexer, ponham lá um robô dissimulado num corpo humanoide que vão ver a diferença.

    Responder
    • Rui says:
      24 de Abril de 2026 às 14:16

      Portanto o que estás a dizer é que basta tentar enganar com o corpo e ganhas ahahah, Não passa de uma desculpa, o humano tem de se adaptar ao oponente agora dizer que perde porque é enganado pela estrutura corporal parece-me a pior desculpa do mundo

      Responder
  4. Gringo Bandido says:
    24 de Abril de 2026 às 14:24

    O homem cria a máquina e funde-se com ela e acaba por matar o pouco de humanidade que tem, que futuro fofinho nos espera!

    Responder

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