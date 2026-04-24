Portugal: vai abrir um novo apoio à compra de veículos elétricos

O Governo vai voltar a apoiar a compra de veículos elétricos em Portugal e há novidades para quem está a pensar fazer a mudança. Saiba já quando está previsto abrir este novo apoio à compra de veículos elétricos.

Segundo informação avançada pelo Governo, será lançado um novo programa de incentivos já em maio ou junho. Apesar de ainda não existir informação oficial, é possível que haja uma dotação de cerca de 20 milhões de euros-

À semelhança de edições anteriores, o apoio será atribuído através do Fundo Ambiental, funcionando como um “cheque” que permite reduzir o custo de aquisição de veículos com emissões nulas.

Apoio a veículos elétricos: quanto se pode receber?

Os valores deverão manter-se alinhados com os programas anteriores:

Até 4.000€ para particulares na compra de um carro 100% elétrico

Até 5.000€ para entidades como IPSS ou autarquias

Além dos automóveis, o programa também costuma abranger:

Motas e bicicletas elétricas

Trotinetes e outros veículos de mobilidade urbana

Se está a pensar candidatar-se, convém estar atento. Em edições anteriores, os apoios esgotaram em poucas horas após a abertura das candidaturas.