Strava: Nova versão permite sincronizar diretamente os exercícios do Apple Watch

Dado o grande número de aplicações de desporto usadas nas mais diversas atividades, a Apple tenta centralizar toda a informação de saúde e de desporto numa única aplicação. Contudo, as várias ferramentas também querem recolher os dados das atividades desportivas. Nesse sentido, o Strava trouxe uma boa novidade.

Agora, os utilizadores do Apple Watch podem sincronizar diretamente os seus treinos automaticamente com o Strava sem uma solução alternativa de terceiros. Isto graças a uma nova atualização do HealthKit lançada esta semana.

Apple Watch e Strava…

Anteriormente, os utilizadores da app Strava tinham que descarregar uma aplicação de terceiros, paga, para sincronizar os seus dados de treino. Agora, com a atualização do HealthKit lançada esta semana, o utilizador já pode passar os seus treinos gravados com a app Treino do Apple Watch diretamente para o registo do Starva.

Como ativar o recurso:

Abra a app Strava e selecione Perfil ;

; No canto superior direito clique na roda dentada (as Configurações );

); Vá a Aplicações, serviços e dispositivos e selecione Saúde ;

e selecione ; Se não estiver associado, associe o Apple Watch. Clique na opção Saúde .

. Dentro de Definições de Saúde clique no sinal + (mais) para associar a Saúde

Agora dentro de Saúde ative todas as categorias ;

; Verá agora mais opções e os seus treinos nos últimos 30 dias.

Portanto, tal como as imagens mostram, o processo é simples e irá permitir que importe automaticamente, de agora em diante, as atividades do Apple Watch para o Strava. Além disso, como já era possível, terá depois o envio do Strava para a app Saúde.

Conforme já deve conhecer, dentro desta app existe muita informação relacionada com a sua atividade física e não só.