Instagram testa uma nova opção para os fãs do feed cronológico

O Instagram está a preparar mais uma novidade na sua aplicação, podendo estar para apresentar uma função que irá alegrar a muitos utilizadores.

Segundo as últimas informações, poderá estar para chegar uma nova função chamada “Últimas Publicações”, onde os utilizadores poderão visualizar o conteúdo que foi perdido enquanto estiveram ausentes da rede social.

Ao longo da história do Instagram, várias têm sido as alterações aplicadas ao seu feed. Se inicialmente este era exibido por ordem cronológica, vemos agora uma versão híbrida com um misto de linha temporal com resultados mais relevantes por base em interações e interesses.

Nesse sentido, após vários pedidos dos utilizadores para repor o feed na forma original, o Instagram está agora a fazer alterações. Embora não seja o que os fãs desta rede social tanto pediam, poderá estar para lançar uma nova opção relacionada com esse tema.

“Publicações recentes” é a nova função do Instagram

Jane Manchum Wong foi quem descobriu este novo o recurso, intitulado de “publicações mais recentes”. Com esta nova opção, irá passar a surgir em forma de pop-up quando o utilizador entra no Instagram com uma opção para abrir uma janela pop-up com as publicações mais recentes das contas com que mais interagimos.

Alexandru Voica, responsável de comunicação no Facebook, já confirmou esta opção e refere que este recurso surgiu através de um hackathon interno e que atualmente ainda não está disponível para o público.

Depois das contestações que o Instagram teve de enfrentar em 2018 referentes às modificações do algoritmo, esta é a forma do Instagram oferecer mais controle aos utilizadores com a implementação deste novo função “Novas Publicações”.

Na verdade, esta não é totalmente algo novo, sendo já algo utilizado no Twitter. Assim, o Facebook volta a olhar para a concorrência para desenvolver funções para as suas aplicações.