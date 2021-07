Com centenas de funcionalidades, o Google Maps oferece aos utilizadores muitas potencialidades. Não é apenas e só um sistema de mapas online, sendo já uma verdadeira ferramenta para todas as situações.

Com imagens reais captadas nos locais, é já uma verdadeira opção para visitar todos os monumentos do mundo. O que muitos não sabem é que o Google Maps pode também ser usado para viajar no tempo e ver imagens de outros tempos. Veja como pode ter acesso a esta linha temporal.

Ao longo dos anos o Google Maps tem recebido melhorias que o tornam numa ferramenta única e com imensas potencialidades. É usado para tarefas tão importantes como o navegar em locais desconhecidos ou para ajudar os utilizadores a percorrerem as rotas que pretendem.

Algo que veio reforçar esta oferta foram as imagens reais dos locais, que podem ser usadas para navegar como se estivéssemos presentes. Clique a clique vamos avançando e conhecendo estes locais com imagens reais.

Claro que a Google atualiza periodicamente este banco de imagens único e dá por isso acesso aos utilizadores. É assim possível viajar no tempo, mostrando como cada local era no passado, ainda que recente.

Para ter acesso a esta oferta, basta que coloquem o Peg Men no local que querem visitar, para que assim seja mostrado o Street View desse mesmo sítio. É um processo já conhecido por todos, que certamente já exploraram esta oferta do Google Maps.

Com a imagem do local já presente, podem agora escolher a opção que vai dar acesso ao histórico de imagens recolhidas pela Google para esse local. Escolham a opção Street View, presente na caixa presente no canto superior esquerdo.

Vão de imediato ver surgir uma nova área onde têm acesso a uma linha do tempo, em que podem finalmente viajar e escolher a data a que pretendem aceder. Esta representará os momentos de recolha de imagens.

Só precisam de escolher um destes pontos temporais presentes, para assim poderem ver os locais ao longo do passar do tempo. Ao escolherem uma dessas datas, vão ver a imagem em grande, ajustada ao Google Maps e à navegação.

Como é natural, não existe uma lista de tempo sempre idêntica. Depende muito do que o Google recolheu para o Street View do Maps, algo que a empresa está constantemente a atualizar e a melhorar.