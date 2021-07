5G: Em que país do mundo a rede é mais rápida? Saiba já…

Não, Portugal ainda não faz parte da lista e ainda não se sabe muito bem quando os portugueses terão rede 5G. No entanto, pelo mundo já há rankings que mostram onde a rede de quinta-geração é mais rápida.

Fique a conhecer um TOP 19 dos países onde a rede 5G é mais rápida (no download).

Muito se tem ouvido falar do 5G, mas a verdade é que do ponto de vista comercial ainda não há nada em Portugal. O 5G permitirá velocidades 10x mais rápidas que o 4G usando a mesma quantidade de dados.

Tal como se tem dito, a rede de quinta-geração não será uma Internet para o utilizador final… mas também. O 5G permitir dar resposta a serviços críticos de emergência, de elevada resiliência, tais como aplicações industriais (Indústria 4.0), viaturas autónomas, cirurgias à distância ou serviços de emergência.

Atualmente qual o país com 5G mais rápido?

É na Coreia do Sul que o 5G oferece melhores velocidades de download. Segundo a informação da SpeedCheck, a velocidade de download em redes 5G na Coreia do Sul é de 449,31 Mbps. Tal velocidade significa que os utilizadores nesse país entendem melhor que outros todos os benefícios que as redes de quinta geração podem oferecem. Tal significa downloads de ficheiros mais rápidos, jogabilidade mais rápida em jogos online e uma experiência AR / VR mais envolvente.

Na segunda posição vem o Taiwan com 135.36 Mbps e a terceira posição do ranking é ocupada pelo Reino Unido. A última posição pertence à Polónia com 35,08 Mbps.