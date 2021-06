5G: Portugal pode ser o último país da UE com rede de quinta geração

Muito se tem ouvido falar do 5G, mas a verdade é que do ponto de vista comercial ainda não há nada em Portugal. Relativamente ao leilão de atribuição de frequências, hoje será 0 dia 100 e… ainda “nada” de rede 5G para o utilizador final. Quer dizer, com um total próximo das 600 rondas o encaixe do Estado ronda os 400 milhões de euros.

Depois de Malta ter avançado com o 5G, falta Portugal e a Lituânia. Será que vamos ser os últimos a avançar?

PUB

5G? Governo considera prioritário a cobertura com 4G

Hoje será o dia 100 do leilão do 5G que visa a atribuição de direitos de utilização de frequências nas faixas dos 700 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz e 3,6 GHz. De relembrar que todo o processo do leilão começou a 14 de janeiro e ainda não tem um fim à vista.

Depois de Malta ter avançado no mês passado com o 5G, resta a Lituânia e Portugal que ainda não têm nenhuma oferta comercial para a rede de comunicações de última geração.

Hoje, o secretário de Estado da Transição digital, André de Aragão Azevedo, manifestou a preocupação do Governo em ter o 5G “tão rápido quanto possível” à disposição do tecido económico e da população portuguesa.

Naturalmente que o 5G é algo que nos preocupa do ponto de vista de, tão rápido quanto possível, termos esta tecnologia à disposição do nosso tecido económico e da nossa população Tendo presente a importância estratégica do 5G, enquanto vanguarda das telecomunicações, tem que se perceber que não esgota uma estratégia de telecomunicações O 5G é obviamente estratégico no caso de mantermos a vanguarda do ponto de vista da criação de uma transição digital que tem várias dimensões [No entanto é ] sobretudo importante a universalização da cobertura com o 4G… esse sim, é um fator de inclusão e garantia de que nenhuma região do país fica para trás em termos de desenvolvimento e de capacidade em potenciar a sua atividade económica

Relativamente às operadoras, as críticas têm sido muitas. A Altice Portugal refere que…

quase 100 dias decorridos daquele que é, seguramente, o mais lento, longo e atrasado leilão para o 5G na Europa, o Regulador venha a público queixar-se das suas próprias decisões e admitir o atraso do País que só à sua atuação pode ser atribuído.

A NOS considera que a “negligência grosseira” da Anacom no 5G passou todos os limites. A Vodafone admite recorrer legalmente da proposta de alteração da Anacom se esta avançar.

O 5G permitirá velocidades 10x mais rápidas que o 4G usando a mesma quantidade de dados. Tal como se tem dito, o 5G não será uma Internet para o utilizador final… mas também. O 5G permitir dar resposta a serviços críticos de emergência, de elevada resiliência, tais como aplicações industriais (Indústria 4.0), viaturas autónomas, cirurgias à distância ou serviços de emergência.

A quinta geração de comunicações móveis vai potenciar uma série de serviços inovadores. Realidade virtual e aumentada, carros conduzidos remotamente ou autónomos, cirurgias à distância, são alguns dos exemplos que poderão ter na base uma rede de comunicações assente no 5G. Como referido, a latência baixará para os 5ms, podendo abrir portas a um novo mundo de possibilidades e cenários.