E Porque Hoje é Sexta

Um casal de idosos, Manel e Maria, ia todos os anos a um espetáculo aéreo no aniversário de Manel.

No 85º aniversário de Manel, este vira-se para a mulher e diz:

– Maria, tenho 85 anos, quero andar de helicóptero, pode ser a última oportunidade que tenho!

– Mas Manel, andar de helicóptero custa 100 euros, isso é muito dinheiro! A nossa pensão é muito pequena!

O piloto não conseguiu evitar ouvir a conversa e fez-lhes uma proposta:

– Oiçam, fazemos um acordo. Eu ofereço-vos uma viagem, desde que não deem um pio durante a mesma! Qualquer palavra ou grito que deem e o acordo acaba.

O Manel e a Maria aceitaram e lá foram eles.

O piloto subiu, desceu, virou o helicóptero ao contrário, zig zags, muitas manobras que fariam qualquer um gritar, mas nenhum deles abriu a boca! Ao voltar para terra, o piloto mostrou-se muito admirado, e disse:

– Fabuloso, fiz manobras que fariam qualquer piloto da força aérea berrar, mas de vocês não ouvi nada! Parabéns! Prometido é cumprido, não cobro nada pela viagem! Mas, diga-me… onde está a patroa???

Diz o Manel:

– Eu estive para dizer qualquer coisa quando a Maria caiu do helicóptero, mas 100 euros são 100 euros…