Designer criou um “terceiro olho” para os “smartphone zombies”

No mundo não falta quem invente coisas mirabolantes. Exemplo disso é o “terceiro olho” criado por um designer sul-coreano, para ajudar aqueles que, mesmo em andamento, não conseguem tirar os olhos do smartphone.

O objetivo é que os “smartphone zombies” não vão de encontro a uma parede ou um obstáculo que não viram.

The Third Eye: A estranheza do mundo moderno

Um designer industrial sul-coreano encontrou uma solução para aquelas pessoas que, mesmo a caminhar, não conseguem tirar os olhos do smartphone. De forma a que não esbarrem contra uma parede, Paeng Min-wook, de 28 anos, e com uma pós-graduação em engenharia de design de inovação nas Royal College of Art e Imperial College, criou-lhes um terceiro olho robótico.

O globo ocular robótico foi nomeado “The Third Eye” e pode ser colocado na testa, de modo a garantir que, enquanto o utilizador está no smartphone, as barreiras que possam aparecer no caminho são detetadas. Assim, não vai de encontro aos obstáculos e caminha de forma mais segura.

Este é o olhar da humanidade futura com três olhos. […] Como não podemos tirar os olhos dos smartphones, o olho extra será necessário no futuro.

Disse Paeng.

Sinal sonoro sempre que o olho deteta um obstáculo

Paeng desenvolveu uma obra de arte chamada “Phono Sapiens” e é nessa aparente sátira que se encontra inserido o “terceiro olho”. Sempre que o utilizador se aproximar cerca de dois metros de um obstáculo, o dispositivo emite um sinal sonoro, de forma a alertá-lo do perigo. Para isso, está alerta e abre a sua pálpebra sempre que deteta que a cabeça daquele é baixada.

A criação do sul-coreano utiliza um sensor giroscópico que permite medir o ângulo oblíquo do pescoço do utilizador, e um sensor ultrassónico para calcular a distância entre o utilizador e o obstáculo. Os dois sensores estão ligados a um microcontrolador de placa única de fonte aberta, com baterias.

A demonstração do “terceiro olho” aconteceu esta semana, em Seul, e despertou a atenção da plateia.

Pensei que ele se parecia com um alienígena com um olho na testa. “Hoje em dia, muitos jovens podem entrar em acidentes enquanto usam o smartphone. Isto seria bom para eles.

Disse Lee Ok-jo, residente de Seul.

Agora, Paeng tenciona desenvolver um módulo de câmara para o “terceiro olho” e uma aplicação móvel. Contudo, não tem planos para comercializar.