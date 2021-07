Todos os meses a Antutu dá aos utilizadores uma lista completa e bem definido dos smartphones mais potentes que passaram pelos seus testes. Esta lista reflete o que o mercado oferece, em especial no que toca aos melhores equipamentos.

Com o mês de junho já passado, é hora de conhecer o que a Antutu tem a revelar sobre o mercado dos smartphone. A lista dos smartphones mais potentes do mercado foi apresentada, revelando o que de melhor existe no universo Android.

Todos os meses estes testes são recolhidos e processados pela Antutu, resultando na lista dos mais potentes smartphones Android do mercado. Esta tabela representa o que de melhor existe e pode ser comprado no momento.

Em junho temos um novo líder desta tabela, que é totalmente preenchida com smartphones equipados com o SoC Snapdragon 888 da Qualcomm. No campo da RAM e do armazenamento a oferta é variada, não havendo um padrão para o colocar no topo da lista apresentada.

Assim, e para junho de 2021, temos no topo desta tabela o nubia Red Magic 6, que bateu concorrência com provas dadas e que já estiveram bem no topo. Exemplo disso são o ROG Phone 5 e o iQOO 7. Com 842.168 pontos, deixa o Realme GT a mais de 20 mil pontos.

Curiosamente, e do que é visto na tabela apresentada, tanto a Xiaomi como a Samsung estão abaixo do esperado. Apenas contamos com um destes smartphones na 5.ª posição, sendo depois ocupadas as posições seguintes até ao final da tabela.

Na gama média do Android o cenário é muito diferente, com várias marcas a dominarem esta tabela. A diferença aqui é a presença do SoC Kirin da Huawei a assumir vários lugares de topo. O líder da tabela é o Xiaomi Mi 11 Lite, com 526.282 pontos.

A lista apresentada pela Antutu mostra que há ainda muitas propostas interessantes no universo Android, com excelentes prestações. Tanto a gama média como os de topo estão com resultados muito elevado e que são excelentes propostas.