A celebrar o seu 10.º aniversário, o Instagram resolveu trazer algumas novidades para os seus utilizadores. A mais conhecida e mais visual foi mesmo o trazer de volta o ícone antigo desta app, que todos conhecem e que se habituaram a usar.

Claro que houve outras novidades, menos visíveis e que podem ter passado ao lado dos utilizadores. Uma delas está dedicada às Stories desta rede social, que podem agora ser consultadas no passado, quer para serem revistas, quer num mapa.

Outra novidade do aniversário do Instagram

Sempre se julgou que as Stories do Instagram eram eliminadas ao fim de algum tempo. O seu caráter efémero é algo natural e, na verdade, uma das suas principais caraterísticas para os utilizadores. São pequenas partilhas que depressa desaparecem.

Agora o Instagram mostrou que afinal estas não desaparecem e ficam registadas de forma permanente. Como extra, encontrou uma forma de as mostrar, mantendo-as apenas visíveis para o utilizador, garantindo assim alguma privacidade, conforme esperado.

Conseguir consultar as Stories mais antigas

Agora, o acesso a esta área é garantido de forma simples e mais uma vez direta para o utilizador. Ao carregar no menu da app, os 3 traços horizontais presentes em cima, devem escolher a opção Arquivar. Esta dá agora acesso a uma área com 3 zonas distintas, associadas às Stories.

O que interessa aos utilizadores são as 2 últimas que estão aqui presentes. Na primeira temos um calendário onde será possível ver cada uma das publicações feitas, organizadas por datas. Estas são simples de percorrer e de consultar, dando ao utilizador uma perspetiva diferente.

Calendário e mapa para mostrar o passado

Na segunda, temos uma representação idêntica, mas agora organizado por localizações das Stories. No mapa apresentado será possível ver as publicações feitas, desde que tenham tido uma marcação geográfica. Basta percorrer o mapa e ver as publicações por locais.

Cada uma dessas publicações presentes podem novamente ser partilhada no Instagram e assim dar aos utilizadores uma nova vida. Esta novidade é já pública e acessível a todos, que podem assim recordar o que partilharam, quer por data, quer por local.