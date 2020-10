O Chrome, a cada nova versão, traz melhorias e correções que não são anunciadas aos utilizadores. A Google opta por revelar as que têm maior impacto, deixando de fora algumas que acabam por limitar a utilização do browser.

Foi precisamente isso que aconteceu com a chegada do Chrome 86, que passou a ter novas regras de segurança em algumas áreas. Estas acabaram agora por trazer problemas a alguns utilizadores, que deixaram de conseguir descarregar ficheiros.

Novidades do Chrome 86 trouxeram um problema

Com o Chrome 86, a Google aplicou um conjunto de novas regras de segurança ao seu browser. Para além das proteções das palavras-passe, há novas políticas que protegem os utilizadores e os impedem de ficar expostos a problemas na Internet.

Estas medidas, apesar de presentes e ativas, escapam ao controlo e à perceção dos utilizadores. Estes ficam sob a sua utilização e as suas regras, mas sem terem conhecimento, o que por vezes traz problemas, por alterarem comportamentos já usados antes.

Descarregar ficheiros pode falhar

É precisamente isso que está a acontecer agora, com os utilizadores a terem problemas em descarregar ficheiros da Internet. Esta não é uma condição que surge de um bug, mas sim de um novo comportamento definido pela Google para o Chrome.

Com a versão 86, este browser deixa de permitir que sejam descarregados ficheiros através de ligações HTTP, em sites carregados em ambientes seguros (HTTPS). A Google já antes tinha anunciado que iria aplicar esta medida, mas agora tornou-a uma realidade.

Novas regras do browser da Google

Este bloqueio ainda não é total, havendo ainda tipos de ficheiros que são permitidos. Posteriormente estes vão também ser bloqueados. Existe, no entanto, uma solução para ultrapassar esta limitação. Basta que carreguem com o botão direito do rato e escolham a opção Guardar link como.

Claro que há sempre a possibilidade de usar outro browser ou igualmente um gestor de descargas. Esta deve ser uma medida usara de forma controlada para garantir a segurança dos utilizadores. A Google vai continuar a melhorar o Chrome e a aplicar regras destas ao seu browser.