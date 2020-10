A Google resolveu abrandar as novidades e as novas versões do Chrome durante o confinamento. Precisava-se de um browser estável e por isso a empresa decidiu manter apenas as atualizações de segurança, essenciais a qualquer momento.

Agora, com muito mais abertura, as novidades não vão parar de chegar. A mais recente versão do Chrome chegou agora e foca-se em melhorias no campo da segurança e na forma como a gestão de passwords é feita. Esta é já uma versão que todos podem instalar e usar.

Uma nova versão do Chrome

Apesar de não serem totalmente visíveis para os utilizadores, as novidades da versão 86 do Chrome são importantes e necessárias. A Google resolveu apostar na segurança e corrigir mais de 30 falhas que este browser tinha presente e a necessitar de serem corrigidas.

Outra novidade está na forma como este browser agora trata a deteção de passwords comprometidas. Esta situação agora dá aos utilizadores um alerta mais visível e a possibilidade de esta ser de imediato alterada pelo utilizador.

Gestão de passwords ainda melhor e mais segura

Na mesma linha de proteção, o Chrome passa agora a dar mais alertas ao utilizador. Sempre que um formulário estiver a ser preenchido, este será avaliado para definir se irá ser transmitido em HTTPS. Caso não seja, irá ser apresentado um novo alerta ao utilizador.

Nas versões dedicadas aos dispositivos móveis há também alterações no campo das passwords. Estas passam a ser avaliadas para detetar se foram comprometidas e caso assim estejam, será alertado o utilizador.

Ainda mais melhorias da Google

Há ainda uma novidade muito importante nesta nova versão do Google Chrome. Os separadores que não estiverem a ser usados vão ver os seus consumos de recursos reduzidos para valores mínimos. A Google fala em manter estes em cerca de 1%, para assim dar mais para os restantes separadores.

Esta nova versão pode ser já instalada ou atualizada para quem tem este browser já instalado. Basta procurar a nova versão e começar a usar de imediato todas as novidades que a Google criou para o Chrome 86.