A Microsoft tem tentado criar uma integração única do Windows 10 com outros sistemas. Para isso recorre às suas apps para criar pontos de contacto que levam a que os dados circulem de forma transparente entre os sistemas.

Essa mesma integração pode ser já vista em vários casos, mas a gigante do software quer ir ainda mais longe. Agora o seu foco é o teclado Swiftkey e a forma como este pode ser usado para sincronizar o que copiamos quer no Android, quer no Windows 10.

Mais uma novidade no copiar e colar do Windows 10

A compra do Swiftkey foi uma das medidas mais interessantes da Microsoft nos últimos anos. De forma direta passou a contar com uma ferramenta que pode interligar o Android ou o iOS com o Windows 10.

Se a sua vontade é claramente unir o Windows 10 ao Android, este será usado em breve para mais um passo nesse sentido. A mais recente versão de testes deste teclado passa a contar com a possibilidade de sincronizar o que é copiado entre estes dois sistemas.

Swiftkey será a ponte para o Android

Com essa novidade, será simples transmitir texto, imagens ou outros elementos copiados no Windows 10 para o Android ou o oposto. De seguida, com a sincronização feita com o Swiftkey, será possível colar em qualquer aplicação o que foi transmitido.

Claro que para isso terá de ser usada a mesma conta em ambos os sistemas. É desta forma que é possível aceder à cloud da Microsoft onde esses dados estão guardados. Tudo deverá acontecer de forma transparente para o utilizador.

Microsoft aposta nas funcionalidades diferenciadoras

Esta poderá ser uma novidade no campo do Android, mas está já disponível há algum tempo no Windows 10. É já possível sincronizar o clipboard e o que se copia entre vários PCs, garantindo uma partilha simples e direta para os utilizadores.

Há ainda um longo trabalho a ser feito, mas a Microsoft mostra que quer continuar a apostar no Android e na sua integração com o Android. Será simples copiar um link no smartphone e colar diretamente no Edge do PC.