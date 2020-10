Com as suas apps Go a Google quer criar alternativas para smartphones com menos recursos. Estas são naturalmente mais leves e por norma mais simples de usar, em qualquer smartphone e em qualquer situação.

A lista destas apps está já bem conhecida, mas a gigante das pesquisas tem estado a abrir a sua utilização a qualquer smartphone com Android. A mais recente a ser anunciada foi o Gmail Go, que surgiu esta semana. Agora, e sem razão, esta foi removida e não pode ser instalada.

Gmail Go é a nova app alternativa ligeira

São muitos os utilizadores que estão a optar pelas apps Go da Google. Dedicadas aos seus serviços, estas são criadas para consumirem o mínimo de recursos e para permitirem que smartphones com menos capacidade estejam à vontade na sua utilização.

Ao abrir a sua utilização a todos os smartphones Android, permitem que mais possam experimentar esta usabilidade única. A mais recente a receber esta abertura foi o Gmail Go, que dá acesso ao serviço de e-mail da Google.

Dedicada a smartphones com menos recursos

Assim que foi lançada esta semana, tornou-se de imediato um ponto de interesse para muitos utilizadores. Era a forma de terem acesso ao seu serviço de e-mail favorito, enquanto mantinham os seus smartphones com consumos de recursos muito reduzidos.

Agora, e sem qualquer razão apresentada, a Google removeu o acesso a esta app. Continua acessível aos smartphones com Android Go, mas todos os restantes, mesmo os Pixel, simplesmente deixaram de poder instalar a app.

Google removeu o acesso a esta sua app

A normal pesquisa na Play Store da Google não revela a sua presenta, como podem ver acima. Ao aceder diretamente ao link da app, esta mostra uma mensagem já conhecida. Indica que a app não é compatível com o aparelho que está a aceder.

Não se sabe a razão pela qual a Google removeu a app Gmail Go. Especula-se que terá sido publicada de forma indevida, até porque a empresa não comunicou a sua chegada a mais smartphones. Provavelmente, nos próximos dias, estará de volta, desta vez com uma mensagem da Google.