Dica: Como anda a bateria do Windows 11? Há informação útil para todos

Quem já se habituou a usar o Windows 11 sabe que este sistema da Microsoft oferece aos utilizadores muita informação útil e relevante. Presente noutras versões, este cenário continua com no Windows 11, que tem ainda mais dados e com ainda mais importância.

Uma área onde esta novidade pode ser vista é na bateria, onde os utilizadores conseguem agora saber ainda mais. Se quer saber como anda a sua bateria, pode agora consultar todos os dados que interessam, num local onde era esperado.

A grande mudança do Windows 11 é mesmo estética e revela-se como os seus elementos estão mudados e arrumados no sistema. Muito do que era tradicional está agora renovado e com uma imagem completamente diferente.

Claro que a somar a isso a Microsoft converteu para informação visual muitos dados que estão já presentes no sistema há muito tempo. Isso está agora presente, por exemplo, na bateria e nos dados que este elemento têm na área das Definições.

Com uma arrumação diferente do habitual, os elementos nas Definições requerem que esta seja explorada. Assim, abram este elemento e escolham a opção Sistema e depois abram área Energia e bateria. Esta vai estar próximo do topo deste grupo de opções.

De imediato têm acesso a um gráfico onde podem ver um gráfico com os níveis de bateria, associados às últimas 24 horas. No topo deste têm um acesso direto a um atalho para poderem ver informação detalhada sobre a bateria.

Nesta nova área têm o mesmo gráfico, mas numa dimensão maior, mais simples de ler. Este pode também ser alterado para uma nova representação associada à última semana. Outra informação importante aqui é sobre os consumos de bateria associado às apps. Podem ver as que mais têm consumidos no período escolhidos.

Pode não parecer importante, mas esta informação é útil para os utilizadores. Se as apps e os seus consumos já existiam, o gráfico de níveis de bateria mostram aos utilizadores como esta se tem comportado e até detetar eventuais problemas que possam existir no Windows 11.