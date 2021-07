Portugal: Vacinas da Janssen podem voltar a ser administradas

Na quarta-feira, o Infarmed anunciou que estava a investigar a qualidade de vacinas da Janssen disponibilizadas no Centro de Vacinação COVID-19 de Mafra. Tal aconteceu depois de utentes terem desmaiado após terem sido vacinados.

Após a investigação, o Infarmed confirmou já hoje que as vacinas da Janssen podem voltar a ser administradas.

Não foram detetados defeitos na qualidade das vacinas da Janssen

De acordo com o regulador nacional, na sequência das investigações realizadas, foi revogada a suspensão de utilização do lote XE393, “podendo neste sentido ser utilizado pelos Centros de Vacinação, tendo em conta o previsto no Resumo das Características do Medicamento, relativamente às suas condições de conservação, uma vez que não foi detetado qualquer defeito de qualidade com o mesmo”.

De relembrar que na quarta-feira, o Infarmed anunciou que estava a investigar a qualidade de vacinas da Janssen disponibilizadas no Centro de Vacinação COVID-19 de Mafra, depois de utentes terem desmaiado. Como consequência, a modalidade “casa aberta” foi suspensa devido à redução da disponibilidade de vacinas.

O Infarmed adiantou, entretanto, que, no seguimento de um conjunto de episódios de síncope (desmaios) que ocorreram no centro de Mafra, foram recolhidas amostras de todos os lotes da Janssen que se encontravam no circuito de distribuição, que foram analisados no Laboratório de Comprovação da Qualidade do regulador.

Tal como informado anteriormente, não foram reportados, até à presente data, suspeitas de defeito de qualidade deste lote noutros centros de vacinação em que o mesmo está a ser utlizado Do lote em causa, foram inoculadas nos centros de vacinação portugueses, até quarta-feira, cerca de 20.000 doses, “não tendo sido reportados mais casos de reações adversas”.

A autoridade nacional informou ainda que o lote XE393 foi distribuído a todos os Estados-membros da União Europeia, não “tendo sido rececionado até à presente data, neste instituto, qualquer suspeita de defeito de qualidade com o mesmo”.

Ainda relativamente a este assunto o regulador nacional sublinha que…

Podem ocorrer reações relacionadas com a ansiedade, incluindo reação vasovagal (síncope), hiperventilação ou reações relacionadas com o stress, em associação à vacinação, como resposta psicogénica à injeção com agulha. É importante que sejam tomadas precauções para evitar lesões causadas por desmaio

Relativamente à modalidade “Casa aberta”, ainda não há nenhuma informação de quando estará disponível.