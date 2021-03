Dica: Ainda tem problemas nas apps Android? Teste estas 2 soluções

Raramente, as atualizações da Google no Android trazem problemas. No entanto, por poucos que sejam, acabam por limitar a utilização do sistema acabando por trazer falhas a áreas onde não eram esperadas, como as próprias apps do sistema.

Foi isso que aconteceu no início desta semana, com uma simples atualização do Android System WebView. Desse momento em diante, muitas das apps do Android deixaram de funcionar. A Google resolveu de seguida o problema, mas muitos ainda não o ultrapassaram. Estas 2 dicas podem ajudar.

Uma simples mudança no System WebView truxe problemas graves ao Android. A alteração da app da Google acabou por impedir a utilização de apps como o Gmail e muitas outras que usam este componente. Todos os que ainda estão a ter problemas devem tentar estas soluções.

#1 – Atualizar manualmente o System WebView

A primeira solução é a mais óbvia e passa por atualizar o Android System WebView. Este deveria tratar deste processo de forma automática, mas poderá ter problemas. Assim, devem abrir a loja de apps do Android e iniciar uma pesquisa.

Basta que procurem por System WebView ou apenas WebView e que entrem na área da app. Aqui podem encontrar uma atualização pendente, que devem instalar de imediato. Após esse processo, o problema das apps do Android deverá desaparecer.

#2 – Remover as atualizações da Google instaladas

Caso o problema se mantenha, devem tomar uma abordagem diferente e oposta. A ideia é remover a atualização que trouxe o problema e assim eliminar a questão até a Google a resolver. Abram as Definições e depois escolham a opção Aplicações.

Escolham a opção para ver as apps instadas e escolham, no menu, a opção para mostrar processo do sistema. Após isso pesquisem por Android System WebView e abram a entrada encontrada. Aqui voltem a abrir o menu e escolham Remover as atualizações.

Com uma destas duas soluções o problema do Android deverá ficar resolvido de vez. A Google já lançou a atualização necessária, mas muitos ainda não conseguiram a sua instalação. Assim, conseguem retomar a utilização normal do smartphone.