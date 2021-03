A dependência do Google no Android é total. Este sistema assenta todas as suas funcionalidades nos serviços da gigante das pesquisas e assim estas têm de funcionar deforma perfeita constantemente.

Uma nova falha está a atingir os smartphones Android e a causar problemas nas apps deste sistema. A Google confirmou o problema e já garantiu que está a tratar de o resolver. Resta saber quando estará disponível a solução.

Problemas com as apps do Android

Os relatos deste problema começaram a surgir há algumas horas. Utilizadores dos smartphones Android reportam que muitas das apps presentes neste sistema deixam de funcionar e apresentam mensagens de erro.

A causa deste problema parece estar num componente que todos os smartphones usam, ainda que de forma não visível. Falamos da app Android System WebView, que fornece às apps o acesso a uma vista do browser, sem todos os elementos do Chrome.

Google reconheceu o problema do sistema

Esta situação está já bem visível no universo da Google, com a gigante das pesquisas a ter assumido o problema. Alterou inclusive o estado do serviço Gmail para que reflita este problema. Noutros locais há relatos bem claros do problema.

A Google já deu indicações também de que estará a tratar de resolver o problema nos smartphones com o seu sistema. Não se sabe ainda de que forma esta correção será distribuída, mas é certo que deverá surgir de forma rápida. Os problemas que causa são muito elevados.

Solução deve chegar aos smartphones em breve

Alguns utilizadores encontraram uma forma de contornar o problema. Os relatos revelam que ao remover a mais recente atualização do Android System WebView esta questão desaparece e as apps voltam a funcionar como pretendido pelos utilizadores.

Resta por agora aos utilizadores do Android seguir uma das duas opções. Ou aguardam que a Google resolva o problema ou removem a atualização que trouxe a falha. A gigante das pesquisas trabalha numa solução, que deverá chegar muito em breve.