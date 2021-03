EDP: 150 pontos de carregamento rápido nos restaurantes McDonald’s

O número de pontos de carregamento rápido para veículos elétricos continua a crescer. A aposta na mobilidade é cada vez maior e até a REN anunciou recentemente que criou uma solução inovadora dedicada ao carregamento de carros elétricos.

A mais recente notícia nesta área chega da EDP que revelou que vai instalar cerca de 150 pontos de carregamento rápido nos restaurantes McDonald’s.

Pontos de carregamento rápido: 20 a 30 minutos para 100 km de autonomia

A EDP Comercial e a McDonald’s Portugal celebraram recentemente uma parceria que visa aumentar as opções de carregamento de veículos elétricos e híbridos no país. Nos próximos meses, vão começar a ser instalados até 150 pontos de carregamento rápido nalguns dos restaurantes da cadeia de fast food, em localizações diversas, garantindo que haverá soluções de mobilidade elétrica em todo o país, incluindo nas ilhas dos Açores e Madeira, revelou a EDP.

Até ao final do ano, deverão ser instalados os primeiros 100 pontos de carregamento rápido, que permitem carregar, em apenas 20 a 30 minutos, o equivalente a 100 quilómetros de autonomia.

Os equipamentos escolhidos possibilitam vários tipos de carregamento, entre corrente contínua ou alternada, permitindo que os clientes possam carregar os seus veículos com rapidez, enquanto usufruem dos serviços da McDonald’s.

Os equipamentos estarão ligados à rede pública MOBI.E e poderão ser utilizados por todos os clientes com cartão de mobilidade elétrica de um CEME (Comercializador de Eletricidade para a Mobilidade Elétrica). Se utilizar o cartão Mobilidade Elétrica EDP e for cliente residencial da EDP Comercial, terá um desconto no carregamento e a garantia de que a energia é 100% verde.

A EDP quer ultrapassar os 1.000 pontos de carregamento em Portugal até ao final do ano. Em 2020, foi a empresa que mais cresceu no carregamento público e hoje representa cerca de 50% de quota de mercado em cartão CEME, com mais de 25 mil cartões emitidos. A EDP pretende ainda ter 40 mil pontos de carregamento público e privado até 2025.