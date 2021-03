A OnePlus tem estado num processo de atualização da sua versão do Android. O OxygenOS 11 é uma prioridade da marca, para que o Android 11 chegue finalmente aos seus smartphones, com todas as suas novidades e melhorias.

Após vermos vários equipamentos receberem esta versão, é agora a vez dos OnePlus 7T e 7T Pro. Estes dois smartphones têm já disponível o Android 11, que chega na atualização final do OxygenOS 11.

Android 11 chega os OnePlus 7T e 7T Pro

Foi em janeiro deste ano que a OnePlus anunciou ao mundo que os seus smartphones da linha 7 e 7T iam receber uma atualização. Esta ia trazer a muito duvidada nova versão do Android, o que garantia que estes smartphones continuavam na linha da frente.

Esta novidade pecou por tardia, uma vez que o Android 11 tinha sido anunciado pela Google 4 meses antes. Ainda assim, a OnePlus iniciou o desenvolvimento da versão do OxygenOS 11 para estes modelos, com as novidades e melhorias que eram, entretanto, pedidas.

Muitas novidades no OxygenOS 11

Agora, e depois de várias versões de testes, surge finalmente a versão final do OxygenOS 11 para os OnePlus 7T e 7T Pro. Como esperado, esta baseia-se no Android 11 e como tal traz todas as novidades que foram apresentadas para esta versão.

Soma-se ainda algumas mudanças que a OnePlus trouxe nesta atualização. Falamos principalmente de uma mudança gráfica para adaptar o OxygenOS à utilização com apenas uma mão. Há também mudanças no modo escuro e noutras áreas destes smartphones.

Nem tudo são boas notícias nesta atualização

Infelizmente nem tudo são boas notícias e há funcionalidades que ficaram de fora. Após testado com sucesso, o modo always-on display ficou de fora. Além disso, a atualização de segurança presente é a de fevereiro, o que a deixa desatualizado à partida.

Há ainda relatos de que existem problemas com a app da câmara fotográfica. Esta atualização está já a ser disponibilizada, de forma lenta. Nos próximos dias será naturalmente acelerado o ritmo e chegará a muitos mais OnePlus 7T e 7T Pro.