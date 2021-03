OnePlus 9 terá versão com ColorOS da OPPO em vez de HydrogenOS

Amanhã será o grande dia de lançamento da série OnePlus 9. A empresa chinesa liderada por Pete Lau tem vindo a partilhar muita informação oficial criando assim grandes expectativas junto dos fãs, sendo que o grande foco este ano está virado para as câmaras com assinatura Hasselblad.

Agora foi revelado o que OnePlus 9 será lançado não só com OxygenOS, como seria de esperar, mas também com a interface de utilizador da OPPO, a ColorOS, baseada em Android.

A OnePlus é uma das marcas do grupo da OPPO. Apesar de independentes, existem muitas tecnologias que são transversais entre ambas no segmento dos smartphones. Ainda assim, não seria de esperar que um OnePlus beba do sistema operativo desenhado para os OPPO e vice-versa.

Mas é isso que vai acontecer com a linha OnePlus 9.

Gary C que lidera a equipa dedicada à interface de utilizador OxygenOS da OnePlus veio a público, através do fórum da OnePlus, dar a notícia de que a nova série OnePlus 9 será lançada com a ColorOS da OPPO nos smartphones vendidos na China.

OnePlus 9 com ColorOS da OPPO? Só na China!

Nas palavras de Gary C, a ColorOS será mais adequada aos utilizadores chineses, melhorando assim a experiência de utilização.

Como uma empresa de tecnologia global, sempre procurámos formas de abordar os diferentes hábitos de uso e preferências entre os nossos utilizadores em todo o mundo. Acreditamos sinceramente que este novo sistema operativo personalizado trará aos utilizadores chineses uma experiência de software mais adequada às suas preferências.

De notar que a China já tinha uma versão específica da interface de utilizador nos smartphones OnePlus, a HydrogenOS. Com este anúncio, a OnePlus poderá dedicar os seus esforços exclusivamente à OxygenOS para o mercado global e tirar partido de uma interface robusta como é a ColorOS, sem que isso coloque em causa a experiência de utilização dos utilizadores.

Amanhã, dia 23 de março, será feito o lançamento da Série OnePlus 9, que contará com a versão base e com um modelo Pro, ambos com câmaras desenvolvidas em parceria com a Hasselblad. Além disso, será lançado o primeiro smartwatch da empresa, o OnePlus Watch. O evento será transmitido a partir das 14 horas (hora de Lisboa) e aqui, no Pplware, estaremos a acompanhar todas as novidades.

Conheça ainda: