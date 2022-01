Conheça 6 sites para diversificar os seus documentos no Microsoft Word

Se quer utilizar o Microsoft Word e não encontra um modelo que preencha as medidas daquilo que pretende realizar, procure outros! Para ajudar nessa tarefa, damos-lhe a conhecer 6 sites onde pode encontrar vários modelos diferentes e criativos para os seus documentos.

Desta forma, poderá poupar bastante tempo.

O Microsoft Word já aloja uma generosa quantidade de modelos, para facilitar a vida do utilizador, poupando-lhe tempo e cabeça. Contudo, se os que são disponibilizados não forem suficientes, saiba que existem plataformas que podem ajudar a resolver o problema.

Hoje, damos-lhe a conhecer 6 sites a partir dos quais poderá, gratuitamente, descarregar os templates que combinarem melhor com o objetivo do seu documento.

1 - Microsoft Office Online

Para começar, o próprio Microsoft Office Online poderá ser uma boa opção. Afinal, os modelos seguem diretamente da Micorosft e estão organizados por forma a facilitar a pesquisa do utilizador. Assim sendo, poderá procurar palavras-chaves, relacionadas com o objetivo do seu documento, bem como categorias e eventos.

À sua disposição estarão centenas de modelos gratuitos. Para aceder ao escolhido, basta selecioná-lo e, caso pretenda, descarregá-lo para o computador ou abri-lo no Microsoft Word Online.

Microsoft Office Onlie

2 - Template.net

Neste caso, também tem à disposição um alargado conjunto de opções. No entanto, o site oferece-lhe modelos gratuitos e também versões pagas. Assim sendo, a pesquisa poderá tornar-se mais complicada, no sentido em que aparecerão misturados. Ainda assim, o Template.net garante uma panóplia de modelos que poderá agrupar por categoria, facilitando a pesquisa.

Em cada modelo está disponível a informação relativamente às aplicações nas quais é compatível. Portanto, basta prestar atenção e selecionar apenas aqueles compatíveis com o Microsoft Word.

Para descarregar o modelo escolhido, terá de criar uma conta no site.

Template.Net

3 - WordTemplates

Mais uma vez, este site disponibiliza uma (muito) generosa panóplia de modelos, gratuitamente. Uma vez na plataforma, poderá pesquisar pela categoria que corresponder ao objetivo do seu documento e explorar as opções que lhe serão apresentadas.

Depois de selecionar um modelo, ser-lhe-á mostrada uma breve descrição e, sem precisar de criar uma conta no site, poderá descarrega-lo e começar, desde logo, a editá-lo.

WordTemplates

4 - Hloom

Além de opções para o Word, este site oferece modelos para todas as aplicações Microsoft Office. Assim sendo, poderá ser-lhe útil quando precisar de inspiração para o PowerPoint ou Excel.

Na barra de pesquisa, poderá procurar por templates para o Word e aceder às informações de cada um que selecionar.

Para descarregar o modelo escolhido, deverá certificar-se que o formato é para o documento que pretende.

Hloom

5 - Stock Layouts

Este é outro site que garante opções de modelos gratuitas e pagas. Caso pretenda aceder apenas aos gratuitos, deverá selecionar essa opção e depois terá um conjunto de categorias para explorar.

Para descarregar o modelo escolhido, só precisa de criar uma conta no site, selecionar o modelo pretendido, e garantir que o ficheiro está formatado para Microsoft Word.

Apesar dos muitos modelos gratuitos, caso pretenda os pagos, pode pagar um plano ou optar pelos preços individuais.

Stock Layouts

6 - SmileTemplates

Este site também oferece opções para as várias aplicações do Microsoft Office, incluindo para o Word. Poderá procurar através de palavras-chave ou categoria.

Para descarregar o modelo pretendido terá de criar uma conta no SmileTemplates.

SmileTemplates

Caso os templates que possui não sejam suficientes, estes 6 sites dar-lhe-ão um quase infindável número de opções. Assim, utilizando modelos diferentes, poderá melhorar significativamente os seus documentos.

