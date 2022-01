Apesar de se apresentar aos utilizadores com muitas ferramentas nativas, o Windows precisa ainda de alguma ajuda em momentos especiais. Estas são propostas que obtemos da loja de apps da Microsoft e dos sites dos próprios programadores.

Claro que cada uma destas apps está focada num mercado e numa função, útil para os seus utilizadores. O DevToys é um desses exemplos, sendo a ferramenta dedicada aos programadores e que é especial para ajudar em muitas situações.

Dificilmente não encontramos as apps que queremos e precisamos para o dia a dia no Windows. A grande comunidade de programadores cria e mantém as ferramentas que precisamos para o dia a dia e que usamos para trabalha e para diversão.

É aqui que se encaixa o DevToys, uma ferramenta dedicada aos programadores que usam o Windows como a sua base de trabalho. Claro que tem ainda algumas opções que podem ser usadas pelos utilizadores comuns, em situações particulares.

Ao todo são 14 as ferramentas que os criadores do DevToys colocaram nesta sua ferramenta. Estas dividem-se em várias áreas e são dedicadas a funções muito específicas, sendo por isso dedicada a um público muito especial e bem identificado.

As suas principais funções são a conversão de JSON para YAML e o oposto, vários codificadores e descodificadores de texto, e formatadores. Há ainda várias ferramentas de texto, para o adaptar às necessidades e até ferramentas gráficas.

A interface do DevToys é simples e próxima do que nos habituámos no Windows. Temos já um dark mode presente e que pode ser usado a qualquer momento, a colocação de ferramentas em destaque no Menu Iniciar e muito mais.

Importa destacar que o DevToys está ainda só na sua primeira versão e que se espera que evolua para dar aos programadores e utilizadores mais funcionalidades. As propostas são muito interessantes e há muito espaço para serem criadas novas ferramentas, úteis e importantes.