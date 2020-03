COVID-19: “Picar Ponto” para registo de assiduidade mas online…

Como continuação do artigo em que publicámos soluções para videoconferência, o Pplware procura ajudar as empresas que, agora com o surto do COVID-19, remetem-se, em muitos casos, em casa, a trabalhar remotamente, o chamado de teletrabalho.

Nesse sentido, listamos alguns dos serviços gratuitos ou com um tier (plano) gratuito para que possam continuar a picar o ponto, mas online (estejam na empresa ou em casa).

Estes são, na verdade, serviços utilizados por muitas empresas há já muitos anos, as quais não requerem uma presença física da pessoa, mas que continuam a querer que os seus trabalhadores piquem o ponto, e controlem de alguma forma o desempenho da equipa em termos de horários.

WhenIWork

A plataforma online WhenIWork é a mais utilizada a nível mundial. Oferecem um plano totalmente gratuito que permite a programação total de horários, disponibilidade, comunicação interna, troca de turnos e pedido de férias.

Com um limite de 75 utilizadores numa equipa ou localização, é a escolha mais prática, para fazer o “clock-in” e “clock-out” via web, App Android ou iOS.

Com um registo fácil, em apenas 1 minuto podemos começar a programar o nosso horário de trabalho e gerir o nosso dia-a-dia.

WhenIWork

Sling

O Sling é um serviço bastante completo e que inclui uma panóplia de opções no plano gratuito.

Este, também via web, Apps Android e iOS, confere ao(s) gestor(es) de equipa(s) funcionalidades mais extensas, quando comparado com o WhenIWork.

Destacamos:

Gestão de tarefas;

Sem limite de trabalhadores e gestores;

Multilocalização;

Disponibilidade de turnos.

Esta é, na nossa opinião, a opção mais completa no tier gratuito que permite a equipa auto ajustar-se ao facilitar, por exemplo, a troca de turnos, troca de tarefas e a possibilidade de “aceitarem” um turno disponível.

Segundo consta no footer da empresa, é uma aplicação utilizada por grandes empresas, tais como: Amazon, KFC, Taco Bell, entre outros.

Sling

OpenSimSim

Com um Design bastante simples, o OpenSimSim oferece as funcionalidades mais necessárias no teletrabalho, resumindo-se ao time-clock, onde picamos o ponto online.

Esta solução permite fazer o clock-in e clock-out à distância através de Web, App Android ou iOS, possibilita a troca de turnos, disponibilidade dos trabalhadores (caso sejam necessários mais trabalhadores num certo turno), gestão de férias e relatórios de pontualidade.

OpenSimSim

Aparentemente, a gigante McDonalds e Subway utilizam este serviço pelo que quase certamente também corresponderá às vossas expectativas.

A oferta é grande e o Pplware apresenta-vos apenas 3 alternativas para que possam começar a “picar o ponto” online. Não se sabe ao certo quando é que tudo voltará à normalidade, o COVID-19 é, como sabem, um vírus ainda desconhecido.

O trabalho muitas das vezes não pode parar, pelo que temos de nos adaptar e usar as melhores soluções para desempenharmos as nossas funções.

Obrigado ao Miguel Ângelo pela produção do artigo

Leia também…