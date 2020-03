MSQRD: App do Facebook para efeitos nas selfies vai ser encerrada

Há 4 anos surgiu uma aplicação bastante interessante e engraçada: a MSQRD. A app dispunha de diversos efeitos para serem aplicados à nossa cara, no imediato, no modo selfie.

O Facebook comprou a aplicação no ano de 2016, mas agora decidiu ‘acabar com ela’.

A aplicação MSQRD surgiu em 2016 pela altura do Carnaval, e rapidamente ganhou popularidade. O motivo deveu-se ao facto de a app disponibilizar diversas máscaras diferentes e bem divertidas, que eram ativadas assim que o reconhecimento facial acontecia, inserindo a máscara na nossa cara.

No mesmo ano o Facebook comprou a aplicação, mas agora parece que vamos ter que dizer adeus a este recurso de entretenimento.

Facebook vai desligar a aplicação MSQRD

A app que fez as delícias de todos os fãs de recursos para efeitos de selfies, vai ser agora encerrada.

O Facebook decidiu ‘desligar’ o MSQRD já a partir do dia 13 de abril de 2020.

O anúncio foi deixado na página oficial da app, no Facebook:

Obrigado por usar a aplicação MSQRD! No dia 13 de abril, a aplicação MSQRD irá embora. Quando a Masquerade aderiu ao Facebook em 2016, a tecnologia de filtros de fotos estava a começar de surgir. O MSQRD foi fundamental para criar um impulso precoce para a Realidade Aumentada e fornecer informações para construir a plataforma que o Facebook tem hoje. O nosso foco está agora em dar-lhe as melhores experiências de RA possíveis através da Spark AR, a plataforma que permite a qualquer pessoa criar os seus próprios efeitos de AR e partilhá-los com toda a família do Facebook. Ainda pode encontrar efeitos RA diretamente no Facebook, Instagram, Messenger e Portal. Um enorme obrigado à nossa comunidade pelo apoio.

No entanto, o recurso de realidade aumentada também está incorporado nas aplicações do Facebook e do Instagram e, o que se manterá mesmo com o encerramento da app.

É possível que esta decisão se deva ao facto de quase todas as aplicações sociais já terem incorporados filtros para efeitos nas fotografias.

Para além disso, outro ‘sintoma’ que podia prever este desfecho, é que a app MSQRD já não tinha atualizações desde 2016.

