Dia do Pai: ofereça o presente ideal… sem sair de casa

O Dia do Pai aproxima-se e certamente que este vai ser um dia diferente. Quem já não vive com pai, provavelmente não vai arriscar deslocar-se para o abraçar e presentear, como faz todos os anos. O tempo é de prevenção, mas felizmente a tecnologia aproxima-nos.

Uma videochamada e um presente enviado por transportadora são soluções a considerar perante a realidade atual do mundo e, como tal, temos sugestões de presentes tecnológicos.

Presentes para o Dia do Pai

Balança Bluetooth Forever AS 100 – 24,99 €

Para um pai que goste de praticar desporto ou que precise mesmo de fazer uma dieta, uma balança Bluetooth poderá ser um excelente presente.

Esta balança tem a particularidade de se ligar ao smartphone proporcionando ao utilizador um histórico do seu peso e de outros parâmetros como IMC, TMB, Gordura visceral, massa óssea, entre outros.

Balança Bluetooth Forever AS 100

Google Chromecast 3ª geração – 39,99 €

O Google Chromecast é o dispositivo ideal para ter em casa e transmitir o seu smartphone na TV de forma instantânea.

O presente acessível que será útil para aquele pai que não larga o YouTube ou que está sempre a mostrar as suas fotos à família. No entanto, a versatilidade deste pequeno acessório vai muito além disso.

Google Chromecast 3ª geração

Auscultadores Bluetooth JBL Tune 500 BT – 49,99 €

Os auscultadores Bluetooth JBL Tune 500 BT prometem uma transmissão de som durante 16 horas, aliás, 15 minutos de carregamento, garantirão reprodução de 2 horas.

São compatíveis com as assistentes virtuais Google Assistant e Alexa. Além disso, claro está, oferecem uma qualidade de som associada à marca JBL. Assim, poderão ser um presente de qualidade e relativamente acessível para este Dia do Pai.

Auscultadores Bluetooth JBL Tune 500 BT

Box de TV NTech AB-S905W-16 – 49,99 €

Sobre as vantagens de ter uma box de TV já aqui falámos inúmeras vezes. Ver filmes e séries via streaming ou on-demand é uma das características mais procuradas. Depois, podem ainda servir para reprodução de streaming IPTV, utilização de serviços como o Netflix ou NOS N Play.

O acesso a conteúdo multimédia a partir de armazenamento local surge como mais uma vantagem das boxes Android. No entanto, sendo Android, claro que o acesso completo à Play Store se torna um enorme atrativo.

Box de TV NTech AB-S905W-16

Auriculares Bluetooth Huawei Freebuds 3 – 170,91 €

Os Freebuds 3 da Huawei são mais uma excelente opção de presente de Dia do Pai. Além do processador A1 da Huawei, que apresenta uma ligação Bluetooth rápida e estável, há ainda que contar com o cancelamento de ruído.

Auriculares Bluetooth Huawei Freebuds 3

Smartphone Robusto Hammer Energy 18×9 – 249,99 €

Por fim, a sugestão de presente para este Dia do Pai vai para um smartphone dos que chamamos de todo-terreno. Ideal para os pais com trabalhos mais suscetíveis a acidentes ou que gostam de atividades mais radicais.

Este smartphone tem especificações como 3 GB de RAM e 32 GB de armazenamento interno, câmara fotográfica de 13 MP, um ecrã de 5,7 polegadas e, obviamente, certificado de resistência a água e poeiras IP68. Além disso, tem toda a estrutura mais resistente a quedas.

Smartphone Robusto Hammer Energy 18×9

Todas estas sugestões podem ser adquiridas através da loja online. Assim, poderá mandar entregar comodamente em casa do seu pai para o presentear neste dia especial. Poderá encontrar aqui mais sugestões de presentes para o Dia do Pai.