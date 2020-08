A decisão da Microsoft de banir o CCleaner da Avast do Windows 10 apanhou toda a gente de surpresa. De um momento para o outro, e sem qualquer aviso, o Microsoft Defender passou a marcar esta app como maliciosa e a eliminá-la.

A Avast reagiu de imediato e começou entretanto a trabalhar com a Microsoft para resolver este problema. As causas estão já identificadas e em breve vai chegar uma nova versão do CCleaner sem todos os problemas que o levaram a ser marcado como uma PUA.

Apesar de alguns problemas anteriores, há alguns anos, não se esperava que a Microsoft fosse aplicar um bloqueio ao CCleaner. A Avast, dona deste software, tentou reagir, sem que tivesse tido um resultado positivo na marcação da sua app como uma PUA.

Tudo parecia ser definitivo, mas a empresa indicou agora que está a trabalhar com a Microsoft para resolver os problemas do CCleaner. Pretendem corrigir todos os problemas e lançar uma nova versão para o Windows 10, conseguindo assim retirar esta classificação do Windows 10.

We are in the process of engaging with Microsoft to understand why CCleaner was recently detected as PUA. We surmise the issue appears to be around bundling, and we believe we have addressed this so that our product is now no longer flagged.