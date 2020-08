Falha da app do Twitter para Android pode ter revelado mais do que devia

Os últimos tempos não têm sido fáceis para o Twitter, no que toca à segurança e ao roubo de dados. A grande intrusão realizada no final do mês passado deixou marcas na empresa, que tem conseguido justificar e encontrar os culpados deste ataque.

Ainda a recuperar deste problema, a rede social acaba de anunciar outro, igualmente assente na segurança. Desta vez está na app do Android e pode ter permitido o acesso aos dados dos utilizadores, bastando explorar as mensagens diretas.

Outra falha se segurança no Twitter

Sendo uma rede social, e como acontece a qualquer uma das que está exposta na Internet, o Twitter tem estado exposto a ataques e a tentativas de roubo de dados. O passado tem revelado problemas e recentemente surgiu um de grandes dimensões, que expôs contas de muitos famosos.

Mesmo com a resolução deste problema, é claro que isso não o torna imune em outras situações e em outras áreas. Assim, surge mais um problema agora, revelado pelo próprio Twitter e que revela uma potencial falha que daria acesso aos dados dos utilizadores da rede social.

Problema está na app para Android desta rede

Em concreto esta falha afeta as apps para Android, em especial as que estão a ser usadas na versão 8 e 9 deste sistema operativo. O Twitter acredita que 96% dos utilizadores já têm esta vulnerabilidade corrigida e que a própria falha não foi explorada.

Apesar de não ter revelado detalhes sobre a falha descoberta, sabe-se que pode ter eventualmente dado acesso aos utilizadores. Bastava explorar as mensagens diretas para depois aceder a dados que deveriam estar reservados e protegidos.

Dados dos utilizadores podiam ter sido revelados

Na mesma publicação em que relatou o problema, o Twitter revelou entretanto algumas medidas para proteger os utilizadores deste problema. A solução, como é normal nestes casos, passa pela atualização da app para o Twitter, para assim ficarem imunes ao problema.

Mais uma vez esta rede social está envolvida num problema de segurança, mais do que seria esperado. Foi a própria rede a revelar a falha, já depois de a ter resolvido. Ainda assim, não deixa de expor os utilizadores e os seus dados, de forma desnecessária.

