Samsung recorre a solução invulgar para evitar aumentar preço dos smartphones

A Samsung está a começar a tomar várias medidas para contornar um dos maiores problemas que a indústria tecnológica enfrenta atualmente: o aumento do custo dos componentes essenciais. E, segundo os últimos relatórios, encontrou uma forma bastante simples de conter os custos sem afetar o preço final dos seus smartphones.

Solução invulgar para evitar aumentar preço dos smartphones

A ideia não é cortar nas características visíveis ou lançar modelos mais modestos, mas sim algo menos óbvio para o utilizador: substituir alguns fornecedores tradicionais por fornecedores chineses mais baratos. Pode parecer surpreendente vindo da Samsung, mas está em sintonia com o estado atual da indústria. Ao longo do último ano, o preço da memória e de outros componentes disparou.

Isto coloca os fabricantes de telemóveis de gama média e básica numa posição particularmente difícil, uma vez que qualquer aumento de preço pode ser muito prejudicial. Nestes segmentos, repercutir o custo extra no comprador nem sempre é uma opção viável. Segundo um relatório da Coreia do Sul, a Samsung já está a substituir alguns componentes fabricados por fornecedores locais por alternativas chinesas.

Um dos exemplos é a utilização de painéis OLED da CSOT em alguns telemóveis de gama média, como o futuro Galaxy A57, em vez de usar sempre ecrãs próprios. Este não seria o único exemplo. Há também relatos de alterações em alguns fornecedores de dobradiças para os seus smartphones dobráveis ​​e em alguns módulos de câmaras ultra-angulares da linha Galaxy S.

Samsung usam novos fornecedores para RAM e outros componentes

A Samsung estaria a rever a sua cadeia de fornecimento peça a peça para reduzir custos sempre que possível, sem sacrificar especificações. A lógica desta decisão é bastante simples. Se o custo da memória RAM continuar a subir, a marca precisa de compensar de outras formas se quiser evitar um aumento geral de preço. Isto não significa necessariamente que a qualidade irá baixar.

Há anos que muitos fabricantes chineses têm reduzido a diferença em componentes como ecrãs, dobradiças, baterias e módulos de câmaras. O que antes era visto como uma solução de "segunda" já não é tão óbvio. A decisão da Samsung não surge de forma isolada. A crise dos semicondutores e da memória continua a afetar diversas categorias de mercado. Em última análise, a Samsung está a fazer algo que muitas empresas acabarão por fazer.

Adaptar-se ao novo cenário do setor para proteger as suas margens de lucro e evitar afastar os consumidores com novos aumentos de preços. Pode não ser a solução ideal, mas parece certamente bastante eficaz. E, considerando a situação do mercado, provavelmente não será a última vez que a empresa recorrerá a esta medida.