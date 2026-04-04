Samsung recorre a solução invulgar para evitar aumentar preço dos smartphones
A Samsung está a começar a tomar várias medidas para contornar um dos maiores problemas que a indústria tecnológica enfrenta atualmente: o aumento do custo dos componentes essenciais. E, segundo os últimos relatórios, encontrou uma forma bastante simples de conter os custos sem afetar o preço final dos seus smartphones.
Solução invulgar para evitar aumentar preço dos smartphones
A ideia não é cortar nas características visíveis ou lançar modelos mais modestos, mas sim algo menos óbvio para o utilizador: substituir alguns fornecedores tradicionais por fornecedores chineses mais baratos. Pode parecer surpreendente vindo da Samsung, mas está em sintonia com o estado atual da indústria. Ao longo do último ano, o preço da memória e de outros componentes disparou.
Isto coloca os fabricantes de telemóveis de gama média e básica numa posição particularmente difícil, uma vez que qualquer aumento de preço pode ser muito prejudicial. Nestes segmentos, repercutir o custo extra no comprador nem sempre é uma opção viável. Segundo um relatório da Coreia do Sul, a Samsung já está a substituir alguns componentes fabricados por fornecedores locais por alternativas chinesas.
Um dos exemplos é a utilização de painéis OLED da CSOT em alguns telemóveis de gama média, como o futuro Galaxy A57, em vez de usar sempre ecrãs próprios. Este não seria o único exemplo. Há também relatos de alterações em alguns fornecedores de dobradiças para os seus smartphones dobráveis e em alguns módulos de câmaras ultra-angulares da linha Galaxy S.
Samsung usam novos fornecedores para RAM e outros componentes
A Samsung estaria a rever a sua cadeia de fornecimento peça a peça para reduzir custos sempre que possível, sem sacrificar especificações. A lógica desta decisão é bastante simples. Se o custo da memória RAM continuar a subir, a marca precisa de compensar de outras formas se quiser evitar um aumento geral de preço. Isto não significa necessariamente que a qualidade irá baixar.
Há anos que muitos fabricantes chineses têm reduzido a diferença em componentes como ecrãs, dobradiças, baterias e módulos de câmaras. O que antes era visto como uma solução de "segunda" já não é tão óbvio. A decisão da Samsung não surge de forma isolada. A crise dos semicondutores e da memória continua a afetar diversas categorias de mercado. Em última análise, a Samsung está a fazer algo que muitas empresas acabarão por fazer.
Adaptar-se ao novo cenário do setor para proteger as suas margens de lucro e evitar afastar os consumidores com novos aumentos de preços. Pode não ser a solução ideal, mas parece certamente bastante eficaz. E, considerando a situação do mercado, provavelmente não será a última vez que a empresa recorrerá a esta medida.
Conclusão para o consumidor final: vamos pagar o mesmo por um produto que parece igual mas, na verdade, tem menos qualidade.
E que faz a empresa amealhar mais do que faziam antes desta medida estar em ação
Exacto
+1
Então mais vale, começar a comprar telefones de marcas chinesas, que são mais baratos e os componentes, são os mesmos.
Já comecei a fazer isso. Tenho um bom topo de gama chinês e com uma bateria que é extremamente complicado conseguir a gastar toda em apenas um dia. Samsung já não justifica os valores que pede.
Realmente…Atė ao momento o que dava alguma vantagem à Samsung seria a confiança na qualidade e independência da produção e dos componentes chineses e da “telemetria” do estado chinês, vantagens essas que a própria Samsung acaba de anular. Pois já na inovação e melhores preços, são cada vez mais pontos fortes das marcas chinesas, já para ñ falar na qualidade dos produtos que nos últimos anos aumentou substancialmente por vezes até ultrapassando semelhantes mais caros não chineses. A melhorar nos chineses, o software de algumas marcas assim como o suporte e ganhar maior confiança no capítulo de segurança e privacidade e bye bye concorrência sul coreana e americana!! A Samsung parou de inovar. Lança “novos” modelos, tendo apenas como novo preços cada vez mais altos e zero que acrescente em relação ao modelo anterior.
A Apple já produz tudo na china… Apenas imita os outros nada mais.,…
Embora a Apple produza na China e aumenta os preços drásticamente LOL