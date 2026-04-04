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Samsung recorre a solução invulgar para evitar aumentar preço dos smartphones

· Android 8 Comentários

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Autor: Pedro Simões

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  1. Marcelo Silva says:
    4 de Abril de 2026 às 11:31

    Conclusão para o consumidor final: vamos pagar o mesmo por um produto que parece igual mas, na verdade, tem menos qualidade.

    Responder
  2. Artilheiro says:
    4 de Abril de 2026 às 21:48

    Então mais vale, começar a comprar telefones de marcas chinesas, que são mais baratos e os componentes, são os mesmos.

    Responder
    • MadaNa says:
      5 de Abril de 2026 às 02:18

      Já comecei a fazer isso. Tenho um bom topo de gama chinês e com uma bateria que é extremamente complicado conseguir a gastar toda em apenas um dia. Samsung já não justifica os valores que pede.

      Responder
  3. Tiro no pė! says:
    5 de Abril de 2026 às 00:45

    Realmente…Atė ao momento o que dava alguma vantagem à Samsung seria a confiança na qualidade e independência da produção e dos componentes chineses e da “telemetria” do estado chinês, vantagens essas que a própria Samsung acaba de anular. Pois já na inovação e melhores preços, são cada vez mais pontos fortes das marcas chinesas, já para ñ falar na qualidade dos produtos que nos últimos anos aumentou substancialmente por vezes até ultrapassando semelhantes mais caros não chineses. A melhorar nos chineses, o software de algumas marcas assim como o suporte e ganhar maior confiança no capítulo de segurança e privacidade e bye bye concorrência sul coreana e americana!! A Samsung parou de inovar. Lança “novos” modelos, tendo apenas como novo preços cada vez mais altos e zero que acrescente em relação ao modelo anterior.

    Responder
  4. Pois says:
    5 de Abril de 2026 às 08:31

    A Apple já produz tudo na china… Apenas imita os outros nada mais.,…
    Embora a Apple produza na China e aumenta os preços drásticamente LOL

    Responder

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