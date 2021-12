Xiaomi anuncia uma nova tecnologia capaz de aumentar a bateria em 10% no mesmo espaço

A Xiaomi é uma das mais inovadoras e ativas marcas atualmente do mundo no segmentos dos smartphones. Com constantes lançamentos de equipamentos poderosos e a preços apelativos, a empresa chinesa é também conhecida pelo seu empenho no desenvolvimento de tecnologias diferentes e, grande parte delas, bastante úteis.

Segundo as novas informações, a Xiaomi anunciou agora uma nova tecnologia que permite aumentar a capacidade da bateria em 10% contando com o mesmo tamanho.

Xiaomi consegue aumentar 10% de bateria com o mesmo tamanho

A Xiaomi partilhou recentemente uma publicação na sua conta oficial da rede social chinesa Weibo onde anuncia uma nova e interessante tecnologia. Trata-se de uma inovação capaz de aumentar a capacidade da bateria em 10% com o mesmo espaço e tamanho da mesma.

Esta tecnologia está a ser desenvolvida pela equipa de Pesquisa e Desenvolvimento da marca chinesa e tudo indica que poderá ficar disponível já no próximo ano.

Numa tradução da publicação da Xiaomi na Weibo, que poderá não estar totalmente correta, a marca diz que é capaz de aumentar o conteúdo de silício dentro da bateria até cerca de 3 vezes mais, o que resulta numa capacidade de armazenamento mais eficiente. Portanto, com o mesmo tamanho, a nova bateria poderá albergar cerca de 10% a mais de mAh e fornecer assim até 100 minutos de autonomia adicionais com uma única carga.

Para além disso, a tecnologia de embalamento foi também renovada, melhorando ainda mais a eficiência do espaço. O MCP (módulo do circuito de proteção) foi inclinado em 90 graus, deixando de estar plano, o que ajuda à economia de espaço.

Segundo os pormenores, a Xiaomi dotou a nova bateria com um chip medidor de energia que se baseia em algoritmos avançados que aumentam a segurança e vida útil das células enquanto gere o carregamento noturno. Isto atenua o estado de sobrecarga quando o smartphone fica a carregar durante muito tempo.

As primeiras baterias produzidas em massa com esta tecnologia devem chegar em meados do segundo semestre de 2022.