Como é comum nesta altura do ano, as baixas temperaturas registadas o nosso país provocam uma subida no consumo de eletricidade. De acordo com dados da ADENE - Agência para a Energia, em novembro, 62% da produção de eletricidade teve origem renovável.

Tais números significam um aumento do consumo de energia elétrica de 4,0% face ao período homólogo.

Combustíveis fósseis representaram "apenas" 38% da produção de eletricidade

Tal como referido,62% da produção de eletricidade teve origem renovável, mais concretamente 31,2% eólica, 20,5% hídrica, 6,8% biomassa e 3,4% fotovoltaica. A energia eólica atingiu o valor máximo deste ano (em percentagem). Os combustíveis fósseis representaram os restantes 38% da produção (35,6% gás natural, 1,8% carvão e 0,6% outra térmica).

Segundo a REN, relativamente ao mercado de gás natural, apesar do comportamento positivo do mercado elétrico, manteve-se a tendência negativa registada nos últimos meses, com uma contração homóloga de 5,7%, em novembro, e uma quebra de 16% no segmento convencional, parcialmente compensada por um crescimento de 11% no segmento de produção de energia elétrica.

Entre janeiro e novembro, o consumo de gás natural registou uma variação negativa de 4,8%, face ao mesmo período do ano passado, com o segmento convencional a registar uma variação marginalmente positiva de 0,1% e com o segmento de produção de energia elétrica a recuar cerca de 13%. Portugal também consome alguma energia importada.

De relembrar que no passado dia 21 de novembro, foi o primeiro dia de produção de eletricidade sem recurso à queima de carvão, depois de a Central do Pego ter esgotado o stock de carvão que tinha, apesar de estar licenciada para funcionar até 30 de novembro.

Deixar de usar carvão na produção de eletricidade é um elemento crucial da descarbonização, tema que ganhou destaque e causou polémica na conferência do clima (COP26).

